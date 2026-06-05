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Około 110 ofiar utonięć rocznie

W ciągu ostatnich pięciu lat strażacy na Litwie uratowali 551 tonących osób. Mimo to każdego roku ze zbiorników wodnych wyławianych jest średnio około 110 osób, które utonęły.

Autor: Jolanta Balkiewicz
W ciągu pięciu lat (2020-2024) strażacy uratowali 566 tonących osób z akwenów.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Dane Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) przedstawiono we wtorek 2 czerwca przy zaporze w Rokanciszkach w Wilnie podczas pokazu akcji ratowniczych na wodzie.

„Średnio w ciągu roku wyciągamy 110 osób, które utonęły, w tym czworo dzieci” — powiedział Evaldas Tamašauskas, szef Zarządu Bezpieczeństwa Cywilnego PAGD.

Według PAGD w ciągu ostatnich pięciu lat na Litwie utonęło 20 dzieci, natomiast strażacy uratowali 15 nieletnich.

„Najwięcej osób tonie na terenach wiejskich, a nie w miastach. Średnio na terenach wiejskich tonie rocznie 74 osoby, a w miastach — około 34” — powiedział Evaldas Tamašauskas.

Funkcjonariusze wskazują, że najczęstszymi przyczynami tragedii są przecenianie własnych możliwości, ryzykowne zachowania, spożywanie alkoholu, skoki do wody w nieznanych miejscach oraz brak nadzoru nad dziećmi.

Aby ograniczyć liczbę utonięć, PAGD przygotowało Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia utonięć na Litwie. Dokument przewiduje m.in. oznaczenie na mapach miejsc szczególnie niebezpiecznych, działania edukacyjne oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Strażacy przypominają, że w przypadku zauważenia tonącej osoby należy najpierw wezwać służby ratunkowe. Pomoc powinna być udzielana z zachowaniem szczególnej ostrożności.

„Tonący za wszelką cenę będzie próbował utrzymać się na powierzchni wody, będzie próbował wspiąć się na twoją głowę. Jeśli nie jesteś przygotowany, może cię zranić, podrapać. Zdarzały się przypadki, gdy utonęły dwie osoby, a jedna z nich próbowała pomóc tonącemu” — powiedział ratownik straży pożarnej Renaldas Bernotas.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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