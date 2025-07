Lato to świetny czas na wszelkiego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza obok wody. W związku z tym ratownicy każdego roku przypominają, jak należy zachowywać się bezpiecznie w wodzie. Niestety, nadal często dochodzi do utonięć. Według ratowników, do tragedii dochodzi najczęściej z powodu przecenienia własnych sił i nieodpowiedniego podejścia do własnej ochrony.