Smutny rekord: w czerwcu utonęło 20 osób

Jak zachować się nad wodą?

Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków, strażacy ostrzegają: zbiorniki wodne są bardzo niebezpieczne. Należy zachować ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ utonięcia są często spowodowane niedocenianiem niebezpieczeństw. Dlatego odradzają pływanie i nurkowanie w nieznanych, ustronnych miejscach, gdzie nie ma ratowników. W żadnym wypadku nie wolno skakać do wody, gdy jest się głodnym lub pod wpływem alkoholu. Nie wolno nurkować, gdy nie zna się dna akwenu, a także pływać zbyt daleko od brzegu, zwłaszcza za bojami, gdyż przecenienie własnych sił może uniemożliwić dopłynięcie do brzegu. Odradzają również pływania na dmuchanych materacach. Szczególnie ważne jest, aby dbać o swoje dzieci i upewnić się, że nie brodzą w wodzie same bez nadzoru osoby dorosłej. Najbezpieczniejsze miejsca do pływania to te nadzorowane przez ratowników. Ratownicy będą w stanie szybciej zapewnić profesjonalną pomoc w przypadku katastrofy. Ludzie często przeceniają swoje umiejętności pływackie i sprawność fizyczną, a także nie doceniają wahań temperatury. Zmiany temperatury prowadzą do zaostrzenia chorób przewlekłych, które mogą prowadzić do utonięcia.

— Według Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, w tym roku strażacy przeprowadzili 199 akcji ratunkowych w wodzie. Wyciągnęli 59 utopielców, w tym jedno dziecko, i uratowali 17 osób, w tym troje dzieci. Tylko w czerwcu strażacy wyciągnęli z wody 20 topielców, w tym jedno dziecko. W czerwcu ubiegłego roku strażacy wyciągnęli 13 topielców. W okresie styczeń-czerwiec ubiegłego roku strażacy przeprowadzili 200 akcji ratunkowych w wodzie, wyciągnęli 45 topielców, w tym dwoje dzieci i uratowali 28 osób, w tym jedno dziecko – poinformowano nas w departamencie straży pożarnej i ratownictwa.

Jak pomóc tonącemu?

Strażacy radzą: jeśli zaczniesz tonąć, staraj się wdychać jak najwięcej powietrza i staraj się zwrócić na siebie uwagę machając rękoma. Natomiast jeśli widzimy, że ktoś tonie, to należy zacząć krzyczeć i starać się przyciągnąć uwagę innych, żeby przyszli również na pomoc osobie tonącej. Obowiązkowo należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Następnie upewnić się, czy w pobliżu nie znajduje się żaden sprzęt ratunkowy (koło ratunkowe, łódź itp.) lub pomocniczy (piłka, materac itp.). Jeśli to możliwe, należy spróbować dosięgnąć tonącego ręką, kijem, grubą pałką lub rzucić mu mocną gałąź. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo innego, można uratować tonącego, podpływając do niego łodzią, rowerem wodnym, łodzią ratunkową lub wykorzystując inne urządzenie ratunkowe, które nie tonie i dotrzeć do osoby tonącej, żeby mogła wejść.

