Strona głównaSpołeczeństwo

Świadczenia dla rodzin wzrosną. Sprawdź, co zmieni się od czerwca

Od czerwca rodziny odczują ważne zmiany w systemie wsparcia. Wyższe świadczenia, nowe zasady i szerszy dostęp do pomocy mają ułatwić rodzicom pierwsze lata opieki nad dzieckiem.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Rodzina z dziećmi.
Od czerwca rodziny będą mogły liczyć na wyższe świadczenia i szersze wsparcie państwa | Fot. Freepik

Czytaj również...

Od początku czerwca jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wzrośnie z 11 do 14 BSI (lit. bazinė socialinė išmoka). Oznacza to, że świadczenie zwiększy się z 814 do 1 036 euro. Taka sama kwota będzie przysługiwać również w przypadku adopcji dziecka lub objęcia go opieką.

„Naszym celem jest, aby państwo było niezawodnym partnerem dla rodziny na każdym etapie jej życia — od narodzin dziecka po możliwość połączenia wychowywania dzieci z nauką lub pracą” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Czytaj także: Jakie świadczenia przysługują rodzinom wielodzietnym na Litwie?

Zasiłek także bez stażu

Od 1 czerwca rozszerza się krąg osób uprawnionych do zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Świadczenie będzie przysługiwać wszystkim rodzicom, rodzicom adopcyjnym i opiekunom wychowującym dzieci do drugiego roku życia, którzy nie mają wystarczającego stażu ubezpieczenia społecznego i prawa do zasiłku na opiekę nad dzieckiem z Sodry.

Dotychczas zasiłek ten był przeznaczony dla osób uczących się lub studiujących, które wychowują dziecko i nie zgromadziły wymaganego stażu ubezpieczenia społecznego. W 2026 r. wynosi on 444 euro miesięcznie i jest wypłacany do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia.

Zmiana ma zapewnić równe gwarancje socjalne wszystkim rodzicom wychowującym małe dzieci, niezależnie od ich sytuacji ubezpieczeniowej.

Dopłata do opiekunki

Od 1 czerwca zasiłek kompensacyjny z tytułu opieki nad dzieckiem będzie dostępny nie tylko dla pracujących rodziców lub opiekunów zatrudniających opiekunkę. Skorzystają z niego także rodziny, w których jeden z rodziców lub jedyny rodzic uczy się albo studiuje w trybie stacjonarnym, na studiach doktoranckich lub w ramach stażu.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku przedszkolnym, które nie uczęszcza do przedszkola i pozostaje pod odpłatną opieką osoby fizycznej prowadzącej dzienną opiekę nad dziećmi na podstawie zaświadczenia o działalności indywidualnej lub umowy o pracę. Od 1 stycznia 2026 r. wysokość tego zasiłku wynosi 384,8 euro. W 2025 r. było to 364 euro.

Rodziny mogą korzystać również z innych świadczeń. Od 1 stycznia 2026 r. uniwersalny zasiłek na dziecko wynosi 129,5 euro, a dodatkowy zasiłek dla rodzin wielodzietnych, ubogich lub wychowujących dziecko z niepełnosprawnością — 76,2 euro. Łącznie daje to 205,7 euro miesięcznie na jedno dziecko.

Czytaj także: Zasiłek na nianię coraz popularniejszy. Litwa wprowadza kolejne zmiany

Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. socmin.lt

Więcej od autora

Wiadomości

Atak na litewskie Centrum Rejestrów. Mieszkańcy sprawdzają się wśród 600 tys. „wyciekłych” wpisów

Śledztwo po zgłoszeniu instytucjiPostępowanie przygotowawcze wszczęto po zgłoszeniu instytucji państwowych o potencjalnie nielegalnych działaniach osób trzecich związanych z państwowymi rejestrami danych.Według prokuratury doszło do kilku nielegalnych logowań oraz prób...
Wiadomości

Nowy ośrodek opieki paliatywnej w Wilnie. Pomoc także dla rodzin

Opieka bez rezygnacji z domuNowy ośrodek działa w centrum opieki „Addere” przy ul. Minsko pl. 14. Jednocześnie z usług będzie mogło korzystać do 12 pacjentów. Przygotowano dla nich pokoje...
Społeczeństwo

100 mln euro na modernizację rolnictwa

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła litewski program pomocy państwa o wartości 100 mln euro. Środki mają wesprzeć gospodarstwa i firmy rolnicze inwestujące w bardziej zrównoważoną oraz nowoczesną produkcję.

RedKomy