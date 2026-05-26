Świadczenia dla rodzin wzrosną. Sprawdź, co zmieni się od czerwca

Od początku czerwca jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wzrośnie z 11 do 14 BSI (lit. bazinė socialinė išmoka). Oznacza to, że świadczenie zwiększy się z 814 do 1 036 euro. Taka sama kwota będzie przysługiwać również w przypadku adopcji dziecka lub objęcia go opieką.

„Naszym celem jest, aby państwo było niezawodnym partnerem dla rodziny na każdym etapie jej życia — od narodzin dziecka po możliwość połączenia wychowywania dzieci z nauką lub pracą” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Zasiłek także bez stażu

Od 1 czerwca rozszerza się krąg osób uprawnionych do zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Świadczenie będzie przysługiwać wszystkim rodzicom, rodzicom adopcyjnym i opiekunom wychowującym dzieci do drugiego roku życia, którzy nie mają wystarczającego stażu ubezpieczenia społecznego i prawa do zasiłku na opiekę nad dzieckiem z Sodry.

Dotychczas zasiłek ten był przeznaczony dla osób uczących się lub studiujących, które wychowują dziecko i nie zgromadziły wymaganego stażu ubezpieczenia społecznego. W 2026 r. wynosi on 444 euro miesięcznie i jest wypłacany do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia.

Zmiana ma zapewnić równe gwarancje socjalne wszystkim rodzicom wychowującym małe dzieci, niezależnie od ich sytuacji ubezpieczeniowej.

Dopłata do opiekunki

Od 1 czerwca zasiłek kompensacyjny z tytułu opieki nad dzieckiem będzie dostępny nie tylko dla pracujących rodziców lub opiekunów zatrudniających opiekunkę. Skorzystają z niego także rodziny, w których jeden z rodziców lub jedyny rodzic uczy się albo studiuje w trybie stacjonarnym, na studiach doktoranckich lub w ramach stażu.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku przedszkolnym, które nie uczęszcza do przedszkola i pozostaje pod odpłatną opieką osoby fizycznej prowadzącej dzienną opiekę nad dziećmi na podstawie zaświadczenia o działalności indywidualnej lub umowy o pracę. Od 1 stycznia 2026 r. wysokość tego zasiłku wynosi 384,8 euro. W 2025 r. było to 364 euro.

Rodziny mogą korzystać również z innych świadczeń. Od 1 stycznia 2026 r. uniwersalny zasiłek na dziecko wynosi 129,5 euro, a dodatkowy zasiłek dla rodzin wielodzietnych, ubogich lub wychowujących dziecko z niepełnosprawnością — 76,2 euro. Łącznie daje to 205,7 euro miesięcznie na jedno dziecko.