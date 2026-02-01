Największe zainteresowanie w Wilnie i Kownie

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem jest kierowany do pracujących rodziców, którzy nie posyłają dzieci do placówek przedszkolnych, lecz powierzają je odpłatnej opiece niań działających na podstawie umowy o pracę lub zaświadczenia o działalności indywidualnej. Najwięcej rodzin korzystających z tego rozwiązania mieszka w Wilnie i Kownie.

„Zasiłek na opiekę nad dzieckiem pomaga rodzinom pogodzić obowiązki zawodowe i rodzinne, zapewnia większe bezpieczeństwo finansowe i swobodę wyboru. Pomoc ta pozwala rodzicom szybciej powrócić na rynek pracy, zapewniając jednocześnie dziecku wysokiej jakości opiekę” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Od 1 stycznia 2026 roku miesięczna wysokość zasiłku wzrosła do 384,8 euro (w roku 2025 wynosiła 364 euro). Zasiłek przyznawany jest na każde dziecko w wieku przedszkolnym spełniające określone warunki.

Warunki otrzymania zasiłku

Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunowi, jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola i znajduje się pod opieką odpłatnej niani. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem musi prowadzić zarejestrowaną działalność lub być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli opiekunka jest członkiem rodziny dziecka — dotyczy to zarówno rodziców, współmałżonków, jak i partnerów. Dodatkowo, świadczenie nie może być przyznane, jeśli niania jednocześnie opiekuje się więcej niż pięciorgiem dzieci, chyba że wszystkie dzieci pochodzą z jednej rodziny.

Zasiłek skierowany jest wyłącznie do osób pracujących — rodziców, opiekunów lub rodziców zastępczych — z wyjątkiem sytuacji, w których mają oni ustalony poziom uczestnictwa wynoszący 0-25 procent z powodu niepełnosprawności.

Rodzice lub opiekunowie otrzymujący świadczenie mają obowiązek informować samorząd miejsca zamieszkania o każdej zmianie, która może wpłynąć na wysokość lub zasadność wypłaty. Dotyczy to m.in. zakończenia współpracy z nianią, rozpoczęcia przez dziecko uczęszczania do przedszkola, tymczasowego zawieszenia opieki lub rozwiązania umowy o pracę z osobą sprawującą opiekę.

Wnioski o przyznanie zasiłku można składać za pośrednictwem strony internetowej www.spis.lt lub bezpośrednio w samorządzie lokalnym.

Od czerwca 2026 r. szerszy krąg odbiorców

Od 1 czerwca 2026 r. przewiduje się poszerzenie grupy osób uprawnionych do zasiłku. Nowelizacja przepisów pozwoli na otrzymywanie świadczenia nie tylko pracującym rodzicom, ale również tym, którzy kształcą się w ramach programu ogólnego, formalnego kształcenia zawodowego (również w połączeniu z programem ogólnym), a także studiującym dziennie w szkołach wyższych.

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem to tylko jedno z kilku świadczeń dostępnych dla rodzin wychowujących dzieci. od 1 stycznia 2026 roku wysokość powszechnego zasiłku na dziecko (tzw. pieniądze na dziecko) wzrosła do 129,5 euro miesięcznie. Rodziny wielodzietne, niezamożne oraz wychowujące dziecko niepełnosprawne mogą dodatkowo otrzymać 76,2 euro, co łącznie daje kwotę 205,7 euro na jedno dziecko.

