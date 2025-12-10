Ma być więcej pieniędzy na dziecko. Sejm RL jednomyślny

Jednorazowy zasiłek porodowy przekroczy 1000 euro

We wtorek 9 grudnia Sejm jednomyślnie poparł nowelizację ustawy o zasiłkach na dzieci, zwiększając kwotę jednorazowej wypłaty z 11 do 14 podstawowych zasiłków socjalnych (BSI). Obecnie wypłata wynosi 770 euro, a według szacunków, po planowanej waloryzacji BSI w przyszłym roku ma wzrosnąć do 1036 euro.

Zmianę zgłosił już w 2022 roku ówczesny poseł opozycji, socjaldemokrata Gintautas Paluckas. Według niego obecna polityka demograficzna państwa wymaga zmian, a obowiązujące przepisy regulujące pomoc dla rodzin – przeglądu, aby odpowiadały dzisiejszej rzeczywistości.

Wyższy zasiłek alimentacyjny

Sejm przegłosował również podwyższenie maksymalnej kwoty zasiłku na utrzymanie dzieci – z 1,8 do 2,5 BSI. Oznacza to, że od stycznia 2026 r. maksymalna miesięczna kwota zasiłku alimentacyjnego wzrośnie z 126 do 185 euro, czyli o 59 euro.

Zasiłek ten przysługuje dzieciom, które nie mają jednego z rodziców. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, zmiana ta zmniejszy ryzyko ubóstwa i poprawi warunki życia dzieci wychowywanych w niepełnych rodzinach.

„Zwiększenie tego zasiłku zmniejszy ryzyko ubóstwa i zapewni zaspokojenie potrzeb dzieci w niepełnych, rozwiedzionych rodzinach” – podkreśliło Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy.

Sejm, przy pełnym poparciu 108 głosujących, rozszerzył także krąg osób uprawnionych do zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Od czerwca 2026 r. świadczenie to będzie przysługiwać nie tylko uczniom i studentom, ale również wszystkim rodzicom lub opiekunom wychowującym dziecko, którzy nie mają prawa do zasiłku na opiekę zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

Więcej środków z budżetu państwa

Resort szacuje, że realizacja reformy wymagać będzie corocznie dodatkowych 10,7 mln euro z budżetu państwa. Na 2026 rok zaplanowano przeznaczenie 25 mln euro na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Dla porównania, w 2024 roku wypłacono 20,17 mln euro.

Z danych Sodry wynika, że miesięczne świadczenia alimentacyjne pobiera około 17 tys. mieszkańców. Średnia wysokość wypłacanego świadczenia wynosi obecnie 121 euro.

