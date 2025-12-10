Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Ma być więcej pieniędzy na dziecko. Sejm RL jednomyślny

    Od czerwca 2026 r. rodziny w Litwie mogą liczyć na większe wsparcie finansowe. Sejm jednomyślnie zatwierdził zmiany, które zwiększą kwoty zasiłków i rozszerzą krąg uprawnionych. Szczegóły nowelizacji budzą duże zainteresowanie.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Więcej pieniędzy dla rodzin w Litwie od czerwca 2026 | Fot. freepik

    Czytaj również...

    Jednorazowy zasiłek porodowy przekroczy 1000 euro

    We wtorek 9 grudnia Sejm jednomyślnie poparł nowelizację ustawy o zasiłkach na dzieci, zwiększając kwotę jednorazowej wypłaty z 11 do 14 podstawowych zasiłków socjalnych (BSI). Obecnie wypłata wynosi 770 euro, a według szacunków, po planowanej waloryzacji BSI w przyszłym roku ma wzrosnąć do 1036 euro.

    Zmianę zgłosił już w 2022 roku ówczesny poseł opozycji, socjaldemokrata Gintautas Paluckas. Według niego obecna polityka demograficzna państwa wymaga zmian, a obowiązujące przepisy regulujące pomoc dla rodzin – przeglądu, aby odpowiadały dzisiejszej rzeczywistości.

    Gotówka na Litwie mniej popularna, a 400 tys. mieszkańców poszło o krok dalej

    Wyższy zasiłek alimentacyjny

    Sejm przegłosował również podwyższenie maksymalnej kwoty zasiłku na utrzymanie dzieci – z 1,8 do 2,5 BSI. Oznacza to, że od stycznia 2026 r. maksymalna miesięczna kwota zasiłku alimentacyjnego wzrośnie z 126 do 185 euro, czyli o 59 euro.

    Zasiłek ten przysługuje dzieciom, które nie mają jednego z rodziców. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy, zmiana ta zmniejszy ryzyko ubóstwa i poprawi warunki życia dzieci wychowywanych w niepełnych rodzinach.

    „Zwiększenie tego zasiłku zmniejszy ryzyko ubóstwa i zapewni zaspokojenie potrzeb dzieci w niepełnych, rozwiedzionych rodzinach” – podkreśliło Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy.

    Sejm, przy pełnym poparciu 108 głosujących, rozszerzył także krąg osób uprawnionych do zasiłku na opiekę nad dzieckiem. Od czerwca 2026 r. świadczenie to będzie przysługiwać nie tylko uczniom i studentom, ale również wszystkim rodzicom lub opiekunom wychowującym dziecko, którzy nie mają prawa do zasiłku na opiekę zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym.

    Więcej środków z budżetu państwa

    Resort szacuje, że realizacja reformy wymagać będzie corocznie dodatkowych 10,7 mln euro z budżetu państwa. Na 2026 rok zaplanowano przeznaczenie 25 mln euro na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Dla porównania, w 2024 roku wypłacono 20,17 mln euro.

    Z danych Sodry wynika, że miesięczne świadczenia alimentacyjne pobiera około 17 tys. mieszkańców. Średnia wysokość wypłacanego świadczenia wynosi obecnie 121 euro.

    Czytaj więcej: Rejon wileński wspiera rodziny z noworodkami: wyprawka dla niemowlaka i dodatkowy zasiłek

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Litwa przypomina o konwencji dot. zwierząt. Doradza w sprawie fajerwerków

    Fajerwerki powodem stresu Ministerstwo Środowiska przypomina, że okres świąteczny może stanowić poważne zagrożenie dla zwierząt. Głównym źródłem stresu są głośne wybuchy fajerwerków, na które szczególnie wrażliwy jest słuch zarówno dzikich,...
    Historia

    Kontrowersje wokół skarbu z Wilna zakończone decyzją prokuratury

    Litewska prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące możliwego przywłaszczenia części skarbu odnalezionego w podziemiach wileńskiej katedry. Decyzję skomentował były minister.
    Społeczeństwo

    Podwójne zabójstwo, Kowno w żałobie. Podejrzany zatrzymany po dwóch dobach obławy

    W piątek 5 grudnia w Kownie, po brutalnym zabójstwie dwóch młodych kobiet, zatrzymano podejrzanego o zbrodnię. Mężczyzna przyznał się do winy, ale wciąż pozostaje wiele pytań.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.