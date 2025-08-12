„Chcemy, aby każda rodzina w rejonie wileńskim od samego początku czuła się zaopiekowana i wspierana. Cieszy, że z oferowanego wsparcia korzysta coraz więcej rodzin, co doskonale odzwierciedlają również liczby: w zeszłym roku wręczyliśmy 175 wyprawek, a od początku tego roku – już 325. Ich łączna wartość wynosi ponad 48 tys. euro. To inspiruje nas do dalszego wzmacniania i rozwijania inicjatyw wsparcia dla młodych rodzin” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Wyprawka dla niemowlaka od Samorządu Rejonu Wileńskiego przysługuje rodzinom, które:

zarejestrowały narodziny dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia;

(ul. Rinktinės 50, Wilno) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia; przynajmniej jeden z rodziców noworodka zadeklarował miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub jest wpisany do ewidencji osób bez stałego miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Samorząd zwraca uwagę, że rodzice często mylą rejestrację narodzin noworodka z deklaracją miejsca zamieszkania. Szczególnie ważne: jeśli narodziny noworodka są rejestrowane online, należy wybrać Urząd Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) – tylko w takim przypadku rodzinie będzie przysługiwać wyprawka dla niemowlaka.

„Cieszymy się, że w rejonie wileńskim rejestruje się coraz więcej noworodków. Rozumiemy oczekiwania rodziców i i przepraszamy, że w tej chwili wszystkie wyprawki zostały już rozdane. Jednak procedury przetargowe są już zakończone, a ich wydawanie planuje się wznowić pod koniec września lub na początku października, gdy tylko nowa partia wyprawek dotrze do samorządu. O dostępności wyprawek samorząd poinformuje w osobnym komunikacie” – mówi kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego Brigita Jankowska.

Wyprawka dla niemowlaka składa się z przydatnych akcesoriów do codziennej pielęgnacji, snu, karmienia i higieny malucha. W jej skład wchodzą: termometr bezdotykowy, komplet pościeli, kocyk, ręcznik z kapturkiem, zestaw do pielęgnacji, miękkie piłeczki sensoryczne, gryzak, grzechotka, miseczka z pokrywką i łyżeczką, uchwyt na smoczek z drewnianym zapięciem, komplet bawełnianych pieluch. Wartość jednej wyprawki wynosi 150 euro.

Wyprawka dla niemowlaka nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

Samorząd przyznaje dodatkowy jednorazowy zasiłek po urodzeniu dziecka

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy doczekali się noworodka, mogą otrzymać nie tylko wyprawkę z artykułami dla niemowlaka, ale także jednorazowy zasiłek finansowy od samorządu w wysokości 210 euro (3 BSI).

Zasiłek przysługuje rodzinom, gdy:

przynajmniej jeden z rodziców przez co najmniej 12 miesięcy przed narodzinami dziecka zadeklarował miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub był wpisany do ewidencji osób bez stałego miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego i faktycznie zamieszkuje na terenie rejonu.

Ważne. Zasiłek przysługuje tylko dzieciom urodzonym od 1 stycznia 2025 r. (włącznie). Jednorazowy zasiłek wypłacany jest za każde urodzone dziecko.

Aby otrzymać jednorazowy zasiłek, jeden z rodziców musi złożyć wniosek do samorządu nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą, drogą elektroniczną (za pośrednictwem państwowego systemu e-administracji) lub przez upoważnioną osobę. Decyzja o przyznaniu zasiłku zapada w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów.

