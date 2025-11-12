Większość da radę bez gotówki

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Swedbanku wynika, że co najmniej trzech na czterech mieszkańców Litwy mogłoby obyć się bez gotówki w codziennym życiu. Spadek zainteresowania wypłatami potwierdzają również dane bankowe.

„W ciągu ostatnich dwóch lat liczba operacji wypłat gotówki z bankomatów spadła o 6 proc., podczas gdy liczba operacji bezgotówkowych wzrosła o 24 proc. Obecnie 2 na 3 euro mieszkańcy wydają w formie bezgotówkowej. Banknoty i monety są zastępowane wygodniejszymi możliwościami dokonywania płatności kartą lub urządzeniami inteligentnymi, z których można korzystać w wielu miejscach handlu i usług” — mówi Dominykas Brekys, dyrektor ds. rozwoju biznesu kanałów cyfrowych w Swedbanku.

Trend wśród młodych

Z danych wynika, że najmniej przywiązani do gotówki są respondenci w wieku 18-25 lat. Starsze osoby, zwłaszcza powyżej 46. roku życia, korzystają z niej częściej. Choć cyfrowe metody płatności zyskują na popularności, gotówka wciąż pozostaje w użyciu — choć coraz bardziej sporadycznie.

Obecnie 45 proc. mieszkańców sięga po gotówkę kilka razy w tygodniu, 26 proc. kilka razy w miesiącu, a 14 proc. — rzadziej niż raz w miesiącu lub niemal nigdy. Zaledwie 13 proc. mieszkańców korzysta z niej codziennie lub kilka razy dziennie.

„Patrząc na absolutne kwoty, w ciągu ostatnich dwóch lat kwota wypłacanych gotówek wzrosła o 10 proc., co w przybliżeniu odpowiadało poziomowi inflacji, a łączna kwota operacji bezgotówkowych wzrosła o ponad 30 proc., znacznie przewyższając inflację” — zauważa przedstawiciel Swedbanku.

Cyfrowe portfele są coraz popularniejsze

Rozwój cyfrowych kanałów bankowych przyspieszył podczas pandemii, co wpłynęło na upowszechnienie nowoczesnych metod płatności we wszystkich grupach wiekowych. Różnice między pokoleniami stopniowo się zacierają, choć dawne nawyki nadal odgrywają rolę.

„Obecnie ponad 400 tys. naszych klientów powiązało swoje karty płatnicze z cyfrowymi portfelami w telefonach lub innymi urządzeniami inteligentnymi i aktywnie korzysta z nich w codziennych płatnościach” — dodaje Dominykas Brekys.

„W ten sposób jedna karta płatnicza może stać się kilkoma metodami płatności, z których można korzystać podczas dokonywania płatności w fizycznych lokalizacjach lub w internecie. Może to zapewnić większą wygodę, pomóc zaoszczędzić czas lub przydać się w przypadku zapomnienia karty lub gotówki” — podsumowuje.

„Takie możliwości płatności cyfrowych, jak portfel mobilny, zazwyczaj zapewniają większą elastyczność, co może stać się wygodną alternatywą, zarówno dla gotówki, jak i standardowej karty płatniczej” — zaznacza przedstawiciel Swedbanku.

Z przytoczonego badania wynika, że 76 proc. mieszkańców kraju mogłoby funkcjonować bez gotówki. 30 proc. badanych nie odczułoby żadnych niedogodności, a 46 proc. dostrzegłoby jedynie niewielkie ograniczenia. Wśród tych, którzy nadal potrzebują gotówki, dominują osoby starsze oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości.