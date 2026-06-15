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Rekordowa sprzedaż samochodów elektrycznych

Sprzedaż nowych samochodów elektrycznych osiągnęła rekordowe poziomy w 37 państwach. Według doniesień portalu Nikkei Asia wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi jest związany z rosnącymi cenami paliw wywołanymi wojną na Bliskim Wschodzie.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kobieta obok samochodu.
Fot. freepik.com

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Miesięczne rekordy sprzedaży odnotowano w 28 krajach w marcu, m.in. w Australii i Wielkiej Brytanii. W kwietniu nowe rekordy padły w kolejnych dziewięciu krajach, m.in. w Brazylii i na Filipinach.

Zdaniem Nikkei Asia kryzys energetyczny zwiększył atrakcyjność samochodów elektrycznych dla konsumentów. Portal wskazuje, że przechodzenie na pojazdy elektryczne coraz częściej wynika z czynników rynkowych, a nie wyłącznie z regulacji i polityki klimatycznej.

Szczególnie silny wzrost popytu odnotowano w Korei Południowej. W marcu i kwietniu sprzedaż wzrosła tam o 140 proc. rok do roku, przekraczając 80 tys. pojazdów. W Azji Południowo-Wschodniej sprzedaż zwiększyła się o 40 proc. do 90 tys. aut, a rynek UE również urósł o 40 proc.

Odmienny trend wystąpił w Chinach i USA. W Chinach sprzedaż spadła o 8 proc. do 1,33 mln pojazdów, natomiast w USA obniżyła się o 20 proc. Mimo tego, po wyłączeniu obu największych rynków, łączna sprzedaż aut elektrycznych w pozostałych państwach wzrosła o 50 proc.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna oceniła, że obecne reakcje konsumentów mogą mieć długofalowy wpływ na globalny rynek motoryzacyjny. Na zmianach korzystają także chińscy producenci — eksport aut zelektryfikowanych z Chin wzrósł w kwietniu ponad dwukrotnie, osiągając 430 tys. sztuk.

Wojna trwająca od 28 lutego doprowadziła do niemal całkowitego paraliżu żeglugi przez cieśninę Ormuz, przez którą transportowane jest 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Zakłócenia przełożyły się na wzrost cen paliw na świecie.

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Afisze

ŹródłaOpr. J. B. na podst. PAP

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