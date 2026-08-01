Coraz więcej turystów zaczyna odwiedzać inne niż Wilno miejscowości. Czy Michelin podpina się pod ten nurt czy go tworzy – trudno powiedzieć, ale zmianę już dostrzegają sami szefowie kuchni. Bo gdy słyszymy „gwiazdka Michelin”, to myślimy przede wszystkim o kuchni, choć wiemy, że historia przewodników firmy oponiarskiej ma znacznie szerszą historię. Ale o tym kiedy indziej.

Snobizm? Może, ale i promocja!

Tymczasem dyrektorka instytucji promującej turystykę na Litwie stwierdza, że coraz więcej osób podróżuje do jakiegoś miasta… tylko dla konkretnej restauracji. Snobizm? Może. Promocja piękna Litwy? Na pewno.

„Ludzie planują wyjazdy do najróżniejszych miast wyłącznie po to, by odwiedzić konkretną restaurację. Każda restauracja, która znalazła się w przewodniku, niezależnie od kategorii, buduje reputację gastronomiczną Litwy” – powiedziała Olga Gončarova, dyrektorka instytucji publicznej „Podróżuj po Litwie”.

Minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikšas przekonuje, że to nie przypadkowy trend.

„Gastronomia na wysokim poziomie już dawno wykroczyła poza granice stolicy – tworzy wartość dodaną dla regionów, stymuluje rozwój małych przedsiębiorstw oraz wydłuża czas pobytu turystów” – zaznaczył minister.

Wśród tegorocznych wyróżnionych znalazły się miejsca, które wprost przyznają, że stawiają sobie za cel przyciąganie gości spoza wielkich miast.

Restauracja Pievos z Birsztan zdobyła nagrodę Bib Gourmand za najlepszy stosunek ceny do jakości. Jej szef kuchni Dominykas Baronas mówi, że wyróżnienie odczuł niemal natychmiast.

„Każdego dnia napływają rezerwacje, przyjeżdża bardzo wielu gości, którzy wybierają się do Birsztan właśnie ze względu na restaurację. Mamy nadzieję, że w mniejszych miastach kultura gastronomiczna będzie się tylko rozwijać” – powiedział Baronas.

Nie tylko duże miasta

Podobną misję widzi restauracja Monist w Połądze, która trafiła na listę rekomendacji Michelin.

„Chcemy pokazać, że nie tylko restauracje w dużych miastach, ale także nadmorskie miejscowości mogą zaoferować oryginalną, wysokiej jakości i nowoczesną kuchnię” – powiedziała Rūta Juškaitė, dyrektorka restauracji.

Największym tegorocznym zaskoczeniem branży jest jednak restauracja Red Brick z miasteczka Radiškis. Po ubiegłorocznej Zielonej Gwiazdce za zaangażowanie w zrównoważony rozwój, w tym roku zdobyła główną gwiazdkę Michelin. Szef kuchni Ignas Damanskas przyznaje, że zespół nie gonił za wyróżnieniem.

„Kiedy wszystko robi się naturalnie i z serca, goście to wyczuwają. Po otrzymaniu gwiazdki nasz najważniejszy cel pozostał prosty – aby goście wychodzili zadowoleni” – powiedział Damanskas.

Gwiazdy nie są dla gwiazd

Na drugim biegunie doświadczeń stoi Andrius Kubilius – szef kuchni z trzema gwiazdkami Michelin, najbardziej utytułowany w kraju! W tym roku gwiazdkę zdobyła jego nowa restauracja Deep Roots, otwarta stosunkowo niedawno.

„Oceny Michelin z pewnością zapewniają stabilność, której w tej branży często naprawdę brakuje. Nasz zespół zamienił ocenę przewodnika na kolejkę rezerwacji na dwa miesiące z wyprzedzeniem na cały rok” – przyznał.

Mimo to radzi młodym kucharzom, żeby nie gonili za gwiazdkami.

„Pracujemy przede wszystkim z myślą o gościu i jego emocjach. Nigdy nie dążyliśmy do gwiazd dla samych gwiazd” – powiedział Kubilius. Zapytany o przepis na sukces, odpowiada bez wahania.

„Znajdźcie swoich ludzi. A kiedy już znajdziecie tych, z którymi praca sprawia wam niesamowitą radość, trzymajcie się ich z całych sił. Moja siła tkwi w moim zespole” – przyznał.

Wtóruje mu Arnoras Bjarksonas z restauracji Skóg (to „o” z akcentem, nie „o kreskowane”!), która w tym roku – zaraz po otwarciu – trafiła na listę rekomendacji.

„Oczywiście takie uznanie motywuje, ale głównym celem nie jest gwiazdka. Najważniejsze jest codzienne ulepszanie wrażeń gości” – powiedział Bjarksonas.