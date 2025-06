Inspektorzy Michelin ocenili jakość kuchni i obsługi na Litwie

Inspektorzy podróżowali po całym kraju

W ubiegłym roku gwiazdkami Michelin odznaczone zostały cztery stołeczne restauracje: „Demo”, „Džiaugsmas”, „Pas mus” i „Nineteen18”.

W tym roku inspektorzy Michelin ponownie odwiedzili Litwę. Podróżowali po całym kraju, by ocenić jakość kuchni i obsługi.

— Celem wizyty było rozszerzenie obecności przewodnika Michelin na Litwie oraz przyznanie wyróżnień dla lokalnych restauracji. Cieszymy się, że wyróżnione zostały nie tylko stołeczne restauracje. Do przewodnika Michelin trafiła m.in. restauracja „Alba Bistro” w Kłajpedzie. 37 lokali gastronomicznych w jednym z najbardziej prestiżowych przewodników kulinarnych na świecie to bardzo dobre osiągnięcie dla Litwy. Obecnie turystyka kulinarna nabiera coraz więcej popularności, wyróżnione przez inspektorów Michelin lokale przyciągają turystów z całego świata, a to oznacza większe wpływy do budżetu państwa. Wyróżnione restauracje są pewnego rodzaju wizytówką Litwy. Dlatego też spodziewamy się, że władze uwzględnią to i zmniejszą podatek VAT dla lokali gastronomicznych — komentuje Evalda Šiškauskienė.

Obecnie podatek VAT (PVM) dla kawiarni i restauracji wynosi 21 proc.

Dania w przystępnej cenie

Czterem kolejnym lokalom przyznano wyróżnienie Michelin Bib Gourmand. Są to restauracje: „Kristoforas” „El Gato Negro” „B’ARN Bistro” i „Augustin”. Oznacza to, że w tych lokalach można zjeść dobre danie w przystępnej cenie. Ogółem na Litwie jest teraz osiem restauracji z takim wyróżnieniem. W ub. r. Bib Gourmand przyznano stołecznym restauracjom „14Horses”, „Gaspar’s”, „Le Travi” oraz „Nüman” w Kownie.

Wsparcie lokalnych dostawców

Dwie restauracje odznaczono Zieloną Gwiazdkę Michelin. To wyróżnienie przyznawane jest lokalom gastronomicznym dbającym o rozwój i środowisko. Otrzymują ją miejsca, które wspierają lokalnych dostawców, ograniczają odpady, a także promują ekologiczne praktyki.

Zielona Gwiazdka jest pierwszym prestiżowym wyróżnieniem dla restauracji „Red Brick” w miejscowości Radiškis w rejonie wiłkomierskim. Z kolei dla stołecznej restauracji „Demo” jest to już kolejne odznaczenie — w ub. r. lokal został odznaczony gwiazdką Michelin.

Wysoka jakość i umiejętność

— Litwa może pochwalić się wieloma świetnymi restauracjami i zdolnym szefami kuchni. Gwiazdki Michelin potwierdzają ich wysoką jakość i umiejętności. W tym roku specjalnym wyróżnieniem Michelin w kategorii „Najlepszy młody szef kuchni” został odznaczony Darek Medvedevas z restauracji „Augustin” — podkreśla prezeska Litewskiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji.

Każda restauracja może otrzymać maksymalnie trzy gwiazdki Michelin. Takich lokali na świecie jest zaledwie 100, większość znajduje się we Francji i w Japonii. Lokali z dwiema gwiazdkami jest ponad 400, z jedną około 2 tys.