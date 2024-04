Inspektorzy Michelin odwiedzili miasta w całym kraju. Byli w Kłajpedzie, Trokach, Kownie oraz w Wilnie. W spektrum ich zainteresowań znalazły się zarówno tradycyjne dania litewskie, jak i te inspirowane kuchnią międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych i sezonowych.

Anonimowa ocena i szacunek do tradycji

Wyboru dokonano w oparciu o międzynarodową metodologię przewodnika Michelin, polegającą na anonimowej i niezależnej ocenie restauracji na podstawie pięciu kryteriów dotyczących kuchni. Są to: jakość składników, mistrzostwo techniki, smak potraw, osobowość szefa kuchni wyrażona w jego działaniach oraz konsekwencja w utrzymaniu wysokiej jakości menu.

Gwendal Poullennec, dyrektor marki „Guide Michelin” podkreśla: „Przewodnik po Litwie wieńczy wprowadzanie krajów bałtyckich do naszego zestawienia. Będzie to kompleksowe źródło informacji o miejscach gwarantujących najlepsze doznania kulinarne. Nasz wybór podkreśli wyjątkowość litewskiej gastronomii i będzie stanowić uznanie dla talentu, pasji i kreatywności szefów kuchni oraz ich szacunku do kulinarnych tradycji. Nasi inspektorzy kończą prace nad pierwszą selekcją. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy będziemy mogli przedstawić jej wyniki miłośnikom jedzenia na całym świecie”.

Wsparcie ministerstwa

Przedsięwzięcie jest wspierane przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji RL.

„Dziedzictwo historyczne i zielone krajobrazy to nie jedyne atuty Litwy. Wszechstronne doświadczenia kulinarne również zdobywają popularność na arenie międzynarodowej i zasłużyły na uznanie przewodnika Michelin. To wyróżnienie doskonale wplata się w bogaty gobelin naszej kultury, obchody 700. rocznicy powstania Wilna i wpisanie modernistycznej architektury Kowna na listę UNESCO. Chęć zaprezentowania bogactwa kultury, natury i smaków czyni Litwę gościnnym gospodarzem dla podróżnych, zapraszając ich do odkrywania kompozycji jakości z tradycją i innowacją” — powiedziała minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė.

Litewscy szefowie kuchni dokonali przemiany gastronomii na Litwie

| Fot. Lithuania Travel, Simas Bernotas food

Dynamiczny rozwój litewskiej gastronomii

Znany włoski szef kuchni i instruktor kulinarny, Gian Luca Demarco, mieszkający na Litwie od ponad 16 lat, dostrzega dynamiczny rozwój litewskiej gastronomii na przestrzeni ostatniej dekady. Podkreśla znaczenie pojawienia się Michelina w kraju i zwraca uwagę na idealny moment, w jakim się to dzieje. Według Demarco, litewscy szefowie kuchni dokonali przemiany gastronomii na Litwie czerpiąc z doświadczeń zdobywanych podczas podróży po świecie, pracując z lokalnymi rolnikami poszukując najwyższej jakości składników i doskonaląc smaki. Efektem są arcydzieła w każdej dziedzinie gastronomii, zaczynając od prostych chlebów.

„Z radością przyglądam się rozkwitowi litewskiej sceny gastronomicznej. Litewscy profesjonaliści wznoszą się na wyżyny sztuki kulinarnej, tworząc prawdziwe arcydzieła” — przyznaje Demarco.

Uroczyste ogłoszenie pierwszego zestawienia litewskich restauracji w przewodniku Michelin odbędzie się 13 czerwca br. w Pirklių Klubas w Wilnie.

Metodologia Michelin Guide

Przewodnik Michelin został stworzony w 1900 roku przez założycieli firmy oponiarskiej Michelin, których celem było zachęcenie rosnącej liczby posiadaczy aut do podróżowania. Od tego czasu publikacja stanowi źródło informacji na temat rozwoju miejsc i kierunków gastronomicznych, prowadzi międzynarodowych podróżników i lokalnych smakoszy do najlepszych restauracji oraz wskazuje gwiazdy światowej sceny kulinarnej.

Anonimowi inspektorzy Michelin niezależnie wybierają restauracje do Przewodnika Michelin Litwa.

Oceniając inspektorzy uwzględniają pięć międzynarodowych kryteriów skupionych wyłącznie na jakości kuchni oferowanej przez restauracje:

Jakość składników;

Mistrzostwo techniki;

Smak potraw;

Osobowość szefa kuchni wyrażona w jego kuchni;

Konsekwencja w utrzymaniu wysokiej jakości menu.

Profesjonaliści sztuki kulinarnej potrafią stworzyć prawdziwe arcydzieła

| Fot. Lithuania Travel, Simas Bernotas food

