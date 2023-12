Oczekujemy Pierwszej Gwiazdki, ale minister Armonaitė czeka na jeszcze jedną gwiazdkę. Zapowiedziała, że w przyszłym roku na Litwie jedna z restauracji może otrzymać gwiazdkę Michelin, wyróżnienie francuskiego przewodnika. Jest to święty graal dla restauracji — czyli tak wielkie wyróżnienie, że niektórzy organizują wycieczki po miejscowościach, gdzie mogą taką restaurację odwiedzić.

Lokale z jedną gwiazdką są uznawane za „bardzo dobre w swojej kategorii”. Restauracje z dwoma gwiazdkami są rekomendowane jako „godne odwiedzenia ze względu na wysoką jakość serwowanych potraw i poziom obsługi”. Natomiast te z trzema gwiazdkami są uznawane za miejsca „warte specjalnej podróży” ze względu na ich wyjątkowość.

Pro­ces przy­zna­wa­nia wyróżnień

Gwiazdki są przyznawane za cały wachlarz kryteriów — jakość składników, sposób podania, oryginalność, wnętrze restauracji. Nie jest jednak tak, że na to wyróżnienie może liczyć wyłącznie lokal klasy premium — na przykład gwiazdkę posiada jeden z singapurskich fast foodów.

Enigmatycznie nadzieję na gwiazdkę na Litwie dała minister gospodarki i innowacji RL, Aušrinė Armonaitė. „W przyszłym roku w kraju ma się pojawić restauracja z gwiazdką Michelin. Obecnie aktywnie o to zabiegamy. Na razie nie mogę ujawnić szczegółów” — powiedziała minister Armonaitė.

Z kolei Olga Gončarova, dyrektorka Litewskiej Agencji Rozwoju Turystyki zaznaczyła, że inspektorzy Michelin zawsze pozostają anonimowi, nie uprzedzają o swojej wizycie. „Twórców sławnego przewodnika gastronomicznego zapraszają instytucje państwowe. Instytucje te także opłacają ich przyjazd. Kwota może sięgać nawet pół miliona euro” — oświadczyła Gončarova. Wiadomo jest, że inspektorzy odwiedzili już Łotwę i Estonię.

Nieodpowiedni czas

Tymczasem Krystyna Zimińska, wicedyrektorka Domu Kultury Polskiej w Wilnie, sceptycznie ocenia taki kierunek państwa.

— Moim zdaniem w dzisiejszych, niespokojnych czasach, gdy niedaleko trwa wojna, państwo powinno mieć inne priorytety, a pieniądze można przeznaczyć na bardziej szlachetne cele. Decyzja o nadaniu tego rodzaju wyróżnienia dziwnie też wygląda, teraz gdy rząd postanowił od przyszłego roku zwiększyć podatek VAT dla lokali gastronomicznych z 9 proc. do 21 proc. Ta zmiana spowoduje, że ceny w restauracjach i kawiarniach staną się nieosiągalne dla wielu ludzi. Niektóre lokale po prostu nie będą w stanie funkcjonować — dzieli się spostrzeżeniami wicedyrektorka DKP, placówki, w której działa hotel i restauracja Pan Tadeusz.

Zaczęło się niewinnie, od porad dla podróżnych

Kto słyszy o gwiazdce Michelin, może przeżyć lekki dysonans. Przecież Michelin produkuje opony — ale też prowadzi przewodnik po krajach świata, co dla firmy oponiarskiej, odpowiadającej za transport, może nawet współgrać z wizerunkiem. Historia gwiazdek sięga 1900 r., kiedy to francuski wynalazca i producent opon, André Michelin, wydał pierwszą edycję kulinarnego przewodnika po Francji. Cel był prosty: pomóc kierowcom w znalezieniu dobrych miejsc do jedzenia podczas podróży. Początkowo przewodniki Michelin koncentrowały się na Francji, ale z czasem rozszerzyły swój zakres na inne kraje Europy, Azji i Ameryki Północnej. W 1926 roku wprowadzono system gwiazdkowy, który ułatwiał ocenianie restauracji. Przewodniki Michelin podzielono na dwie główne kategorie: czerwone, zawierające informacje o najlepszych hotelach i restauracjach, oraz zielone, które skupiają się na atrakcjach turystycznych.

Osiągnięcie życia: trzy gwiazdki

Restauracje mogą otrzymać do trzech gwiazdek Michelin. Jednak to nie jest prosta rzecz — takich lokali na świecie jest zaledwie 100, większość we Francji i Japonii. Tych z dwoma gwiazdkami jest ponad 400, a z jedną blisko 2 tys. Do tego zestawu ma w przyszłym roku dołączyć litewska restauracja.

Proces przyznawania gwiazdek jest owiany tajemnicą, ale uważa się, że anonimowi inspektorzy zatrudnieni przez Michelin odwiedzają restauracje. Te miejsca są wielokrotnie oceniane przez rok, zanim zostanie podjęta decyzja o przyznaniu gwiazdek. I przyznanie takiej gwiazdki naturalnie przynosi ogromny wzrost przychodów. Jednak utrata takiej gwiazdki… Cóż, jeśli ktoś nie chce utrzymać poziomu, to może z gwiazdką stracić więcej niż miał przed otrzymaniem odznaczenia. Klient jednak pan.