W wydarzeniu uczestniczył mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który pogratulował zespołowi pracowników przychodni i zaznaczył, że obszar zdrowia jest jedną z najmocniejszych stron Samorządu Rejonu Wileńskiego.

„Usługi rehabilitacyjne są dziś niezwykle ważne zarówno dla osób po urazach, jak i dla cierpiących na choroby przewlekłe. Dlatego cieszę się, że Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z Przychodnią Rejonu Wileńskiego oraz Przychodnią w Niemenczynie konsekwentnie rozszerza ich dostępność. To właśnie w obszarze zdrowia w ostatnich latach obserwujemy realne i namacalne zmiany.

Szczególnie cieszy nas to, jak obiekt ten odrodził się do nowego życia – mimo technicznych wyzwań i skomplikowanych procesów, udało nam się je opanować i osiągnąć wynik, z którego dziś możemy być dumni. Jestem wdzięczny dyrektorowi przychodni i całemu zespołowi za ich wysiłki, profesjonalizm i wiarę w znaczenie tego centrum. Wierzę, że sprosta ono potrzebom nie tylko mieszkańców Niemenczyna, ale też przyciągnie osoby z sąsiednich samorządów. Znajdą tu bowiem to, co najważniejsze: wysokiej jakości usługi, profesjonalnych specjalistów, komfortowe warunki i dogodny grafik. To centrum to nie tylko budynek czy sprzęt medyczny, lecz długoterminowa inwestycja w człowieka, jego zdrowie, samodzielność i pełnowartościowe życie” – powiedział mer R. Duchniewicz.

W nowym centrum rehabilitacji urządzono cztery przestronne i funkcjonalne gabinety fizjoterapii, dwa gabinety masażu, salę do ergoterapii oraz specjalnie przystosowaną salę do kinezyterapii, w której odbywać się będą zarówno indywidualne, jak i grupowe treningi lecznicze. Centrum wyposażono w nowoczesny sprzęt, znajdzie się tu aparat do magnetoterapii, różnorodne urządzenia do kinezyterapii, stoły do masażu leczniczego i inne środki mające na celu poprawę koordynacji ruchowej i przywrócenie funkcji fizycznych.

Wnętrze centrum oferuje komfortowe warunki do rehabilitacji

„Dziś czuję, że przychodnia otwiera nie tylko drzwi, ale przede wszystkim możliwości – możliwości świadczenia szerszego zakresu usług w nowoczesnych pomieszczeniach, bliżej mieszkańców rejonu wileńskiego. Jako przedstawicielka Komitetu Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, pragnę życzyć całemu zespołowi wielu uśmiechów pacjentów, miłych słów i serdecznych podziękowań. To prosty, ale jakże wymowny gest, który dowodzi, że Wasza praca nie idzie na marne” – powiedziała Krystyna Boroszko, członkini Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, przewodnicząca Komitetu Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

W centrum będzie pracować wykwalifikowany zespół specjalistów rehabilitacji, w skład którego wejdą masażyści, kinezyterapeuci, fizjoterapeuci oraz ergoterapeuta. Z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach, centrum będzie czynne od godziny 7:00 do 19:00, zapewniając szeroki dostęp do usług rehabilitacyjnych.

Więcej informacji na temat usług świadczonych w Przychodni w Niemenczynie (VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika) można znaleźć na stronie internetowej placówki www.nempol.lt.

