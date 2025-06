Wilno zostało uhonorowane kolejnym międzynarodowym wyróżnieniem

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” został założony w 1955 r. Zanim to nastąpiło, mieszkańcy Wilna byli już obeznani z występami artystycznymi, organizowanymi staraniem uczniów i nauczycieli polskiego gimnazjum wileńskiego, oficjalnie – Wileńskiej Szkoły Średniej nr 5. – Na program koncertów, odbywających się kilka razy do roku, i to...