Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, głównymi prelegentami byli studenci II roku kierunku Ekonomia Filii UwB w Wilnie realizujący przedmiot „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych”. Pod kierunkiem wykładowczyni, adwokatki Renaty Rynkevičiūtė-Jančiauskienė, studenci przygotowali prezentacje dotyczące zmian podatkowych na Litwie od 2026 r.

Podczas webinarium omówiono m.in. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku VAT, akcyzie, podatku od nieruchomości, składkach na ubezpieczenie społeczne, a także nowe obowiązki związane ze składką na bezpieczeństwo. Dla studentów było to pierwsze, poważne wystąpienie o charakterze eksperckim. Młodzi prelegenci mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę nie tylko przed wykładowcami i kolegami z uczelni, lecz także przed przedstawicielami środowiska biznesowego, instytucji oraz osobami zainteresowanymi praktycznymi aspektami podatków w polsko-litewskiej współpracy gospodarczej.

„To webinarium było dla studentów ważnym krokiem w kierunku praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Cieszę się, że młodzi ludzie studiujący w języku polskim na Litwie podejmują aktualne i odpowiedzialne tematy, potrafią je analizować oraz prezentować w sposób zrozumiały dla biznesu” — podkreśliła Renata Rynkevičiūtė-Jančiauskienė.

Webinarium pokazało, że studenci polskojęzycznej uczelni w Litwie nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale potrafią również skutecznie wykorzystywać ją w praktyce.

— Takie inicjatywy wzmacniają ich kompetencje zawodowe, budują pewność siebie i pokazują potencjał młodego pokolenia Polaków na Litwie: osób ambitnych, zaangażowanych i gotowych do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz gospodarczym kraju. Dziękuję pani Renacie Rynkevičiūtė-Jančiauskienė za podjętą inicjatywę — to cenny wkład w rozwój wiedzy ekonomiczno-prawnej oraz wspieranie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Litwą. Profesjonalizm, wysoki poziom merytoryczny oraz przystępny sposób przekazania tak złożonych zagadnień zasługują na szczególne uznanie — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Renata Cytacka, prezeska Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego, członkini Rady Polonii i Polaków poza Granicami przy Prezydencie RP. Podkreśla, że kształcenie młodzieży z polskich szkół na Wileńszczyźnie, kontynuującej naukę w Filii UwB w Wilnie, ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Litwy.

— Takie działania budują kompetentne i odpowiedzialne kadry, które w przyszłości będą wzmacniać współpracę gospodarczą oraz rozwój społeczno-ekonomiczny. Proponuję młodzieży rozważyć możliwość udzielania doradztwa podatkowego dla Rodaków z Wileńszczyzny, zachęcam też do przekazania wiedzy z webinarium dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku — dodaje Renata Cytacka.

Organizacja wydarzenia stała się możliwa dzięki współpracy wielu osób i instytucji. Szczególne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w realizację inicjatywy skierowano do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., w tym do Marka Zinkiewicza, kierownika Zagranicznego Biura Handlowego oraz Joanny Mogilnickiej, ekspertki Zagranicznego Biura Handlowego Departamentu Eksportu.