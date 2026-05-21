W bankach doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu systemu

— Do zakłóceń doszło w systemie międzynarodowego operatora infrastruktury płatności natychmiastowych EBA CLEARING. Wszystkie zakłócenia zostały usunięte o godz. 3:30 w nocy czasu litewskiego — informuje „Kurier Wileński” Giedrius Šniukas, główny specjalista Działu Komunikacji LB.

Z informacji LB wynika, że były to zakłócenia techniczne, prawdopodobnie spowodowane aktualizacjami systemu przeprowadzonymi w weekend, z soboty na niedzielę.

Problem dotknął tysiące banków Europy

Z infrastruktury płatności natychmiastowych EBA CLEARING korzystają 92 banki z 23 krajów europejskich, w tym trzy z Litwy. Szacuje się jednak, że ze względu na połączenia międzybankowe problem mógł wpłynąć łącznie na usługę płatności natychmiastowych w około 2 860 bankach w Europie.

Bank Litwy monitorował incydent na bieżąco, gromadził informacje od EBA CLEARING i regularnie przekazywał je litewskim dostawcom usług płatniczych. „W przypadku tymczasowej niedostępności usługi płatności natychmiastowych użytkownikom zaleca się korzystać z przelewów standardowych (niepilnych/nienatychmiastowych), wybierając zwykły rodzaj płatności” — radzi LB.

Przelewy standardowe realizowane są zgodnie z warunkami określonymi przez banki w regulaminach usług płatniczych. W większości przypadków zlecenia płatnicze złożone przed godziną 16:00-16:30 są realizowane jeszcze tego samego dnia roboczego.

Przelewy natychmiastowe były niedostępne

Z powodu zakłócenia w systemie europejskiego dostawcy infrastruktury płatniczej EBA CLEARING usługa płatności natychmiastowych nie działała do i z banków: Swedbank, SEB oraz Luminor.

We wtorek Swedbank ogłosił na swojej stronie internetowej, że nie można było wykonywać przelewów natychmiastowych. Z kolei Bank Litwy informował, że zwykłe przelewy bankowe, podobnie jak inne usługi, działały bez zakłóceń. Szefowa komunikacji banku Luminor, Birutė Eimontaitė, potwierdziła, że część płatności natychmiastowych była realizowana jako zwykłe międzybankowe przelewy SEPA.