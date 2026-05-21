Strona głównaWiadomości

Tajlandia skraca okres ruchu bezwizowego

Tajlandia wycofuje się z 60-dniowego ruchu bezwizowego dla turystów. Nowe zasady oznaczają powrót do krótszego pobytu bez wizy, choć dokładna data ich wejścia w życie nie jest jeszcze znana.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Wylepiony Budda.
Fot. pixabay.com

Czytaj również...

Rząd Tajlandii zdecydował o zniesieniu 60-dniowego bezwizowego reżimu dla turystów, wprowadzonego w lipcu 2024 r. Jak poinformowała gazeta „Bangkok Post”, turyści z 54 krajów będą mogli ponownie przebywać w kraju bez wizy przez 30 dni.

60-dniowy pobyt bez wizy miał pomóc w odbudowie sektora turystycznego po pandemii koronawirusa. Według danych rządowych rozwiązanie to doprowadziło jednak także do nadużyć. Instytucje wskazywały na przypadki, w których cudzoziemcy wykorzystywali dłuższy pobyt do nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pozostawania w kraju na stałe.

Minister turystyki Surasak Phancharoenworakul poinformował, że decyzja zostanie przekazana właściwym organom. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zacznie obowiązywać. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych zmiany wejdą w życie po 15 dniach od ich publikacji w oficjalnym dzienniku Tajlandii.

Turyści, którzy już przebywają w Tajlandii lub przyjadą przed wejściem nowych zasad w życie, będą mogli pozostać w kraju na dotychczasowych warunkach.

Decyzja zapada w czasie spadku liczby turystów. Do połowy maja liczba zagranicznych przyjazdów była o 3,3 proc. niższa niż rok wcześniej. W 2025 r. Tajlandię odwiedziło 33 mln cudzoziemców, a w tym roku rząd spodziewa się 32 mln. Szczególnie widoczny jest spadek liczby turystów z Chin. Branża łączy go m.in. ze wzrostem cen podróży, napięciami geopolitycznymi oraz wyższymi cenami lotów spowodowanymi konfliktem w Iranie.

Helena Gładkowska: Wabią kraje dalekie, wabią kraje nieznane…

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

Więcej od autora

Wiadomości

Operacja służb w Solecznikach. Zatrzymano pracownika samorządu

We wtorek 19 maja w Solecznikach zatrzymano pracownika Samorządu Rejonu Solecznickiego. Według telewizji TV3 operacja organów ścigania ma związek z przemytem papierosów z Białorusi. Przeszukano gabinet urzędnika oraz jego dom.
Społeczeństwo

Fala oszustw telefonicznych na Litwie. Sześć osób straciło ponad 100 tys. euro

Sześć osób straciło niemal 105 tys. euro po telefonach od fałszywych urzędników i funkcjonariuszy. Policja zatrzymała w Wilnie młodego podejrzanego, który miał odebrać kolejną część pieniędzy.
Kultura

Europejscy eksperci będą szukać w Wilnie sposobu na „ożywienie” dawnych dworów

Jak odtworzyć zapach królewskiej uczty sprzed wieków, by zwiedzający mogli „poczuć” historię? Naukowcy i eksperci z całej Europy będą w Wilnie szukać sposobów „ożywienia” dawnych dworów.

RedKomy