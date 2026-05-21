Do funkcjonariuszy zgłosiło się sześciu poszkodowanych w wyniku oszustw. Jak poinformowała w środę 20 maja policja, łączna kwota strat wyniosła prawie 105 tys. euro.

Część spraw dotyczyła telefonów od osób podających się za pracowników instytucji publicznych, firm telekomunikacyjnych, przychodni, urzędu skarbowego oraz funkcjonariuszy policji. Rozmówcy mówili po rosyjsku i nakłaniali ofiary do przekazania pieniędzy osobom, które przychodziły do ich domów.

Zatrzymanie w Wilnie

Jedno ze zgłoszeń dotyczyło mieszkańca Wilna, urodzonego w 1950 r. Według zgłoszenia w poniedziałek 18 maja około godziny trzynastej odebrał telefon od nieznanych osób mówiących po rosyjsku. Oszuści podali się za pracowników firmy telekomunikacyjnej oraz funkcjonariuszy policji. Mężczyzna przekazał przybyłemu nieznajomemu 12 810 euro. Następnie miał oddać kolejne 10 tys. euro, jednak we wtorek 19 maja około godziny dwunastej funkcjonariusze zatrzymali urodzonego w 2007 r. młodego mężczyznę, który przybył po pieniądze.

Podejrzany trafił do aresztu. W związku ze sprawą wszczęto postępowanie przygotowawcze dotyczące oszustwa oraz stawiania oporu.

Kobieta z Wilna straciła ponad 16 tys. euro

Postępowania przygotowawcze wszczęto również w sprawie pięciu innych incydentów.

Do funkcjonariuszy w Wilnie zgłosiła się kobieta urodzona w 1960 r. Poinformowała, że w poniedziałek 18 maja, około godziny czternastej, gdy przebywała w domu, zadzwoniły do niej nieznane osoby. Rozmówcy mówili po rosyjsku i podali się za pracowników przychodni oraz funkcjonariuszy policji. W ten sposób wyłudzili od kobiety 11 130 euro. Ofiara przekazała pieniądze przybyłemu nieznanemu mężczyźnie.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło kobiety urodzonej w 1946 r., przebywającej w swoim domu w rejonie wileńskim. W poniedziałek około południa zadzwoniły do niej nieznane kobiety. Przedstawiły się po rosyjsku jako pracownice przychodni i funkcjonariuszki policji. Podstępem wyłudziły od niej 10 tys. euro. Kobieta przekazała pieniądze nieznanemu mężczyźnie.

Kolejna mieszkanka Wilna, urodzona w 1940 r., straciła 16 750 euro. Osoby mówiące po rosyjsku podały się za pracowników urzędu skarbowego i funkcjonariuszy policji. Pieniądze odebrała w jej domu nieznajoma kobieta.

Podobne oszustwo w Kłajpedzie

Podobny przypadek odnotowano w Kłajpedzie. Do funkcjonariuszy zgłosiła się kobieta urodzona w 1938 r. Poinformowała, że w poniedziałek około godziny dziesiątej zadzwoniły do niej nieznane osoby mówiące po rosyjsku. Przedstawiły się jako pracownicy przychodni i funkcjonariusze policji. W ten sposób wyłudzili od niej 25 300 euro. Kobieta przekazała pieniądze przybyłemu nieznanemu mężczyźnie.

We wtorek do funkcjonariuszy z rejonu kretyngańskiego zgłosiła się kobieta urodzona w 1984 r. Według jej relacji, od kwietnia, rzekomo w ramach inwestycji, wyłudzono od niej 28 700 euro.