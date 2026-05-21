W wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński” nr 54 (19709) z 19–20 maja 2026 r. ukazał się wywiad z Aleksandrem Radczenką, kontrolerem sejmowym ds. małych i średnich przedsiębiorstw (mała i średnia przedsiębiorczość — MŚP).

Pytany przez dziennikarza „KW” o możliwy wpływ swojej działalności na warunki polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, kontroler sejmowy zaznaczył, że przejęcie polskich doświadczeń jest dla niego naturalnym kolejnym krokiem po objęciu urzędu.

„Teraz, kiedy nasz odpowiednik został powołany, naturalnym krokiem jest nawiązanie współpracy i przejęcie polskich doświadczeń. Liczę, że w najbliższych tygodniach dojdzie do spotkania z panią Agnieszką Majewską, polską RMŚP (rzeczniczką ds. MŚP — przyp.red.), i że uda się nam wypracować model współpracy, który mógłby doprowadzić do polsko-litewskiego usprawnienia regulacji dotyczących biznesu działającego ponad granicami naszych państw” — wyjaśnił w rozmowie z naszą gazetą.

Odnosząc się do genezy nowej litewskiej instytucji, Radczenko podkreślił, że jej polski pierwowzór był od lat punktem odniesienia w litewskiej debacie.

„Litewska instytucja ombudsmana ds. małej i średniej przedsiębiorczości powstała w dużej mierze z inspiracji doświadczeniami polskimi. W Polsce Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany w 2018 r. i ma już kilka lat doświadczeń. Litwini od dawna i z zainteresowaniem, i zazdrością przyglądali się jego działalności i od wielu lat trwała dyskusja, że podobna instytucja powinna powstać również u nas” — zaznaczył Radczenko.

