Strona głównaTylko w „Kurierze”

Litewski kontroler ds. MŚP zapowiada spotkanie z polską odpowiedniczką Agnieszką Majewską

Kontroler ds. małych i średnich przedsiębiorstw Sejmu RL Aleksander Radczenko w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zapowiedział nawiązanie roboczych kontaktów z polskim odpowiednikiem — Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszką Majewską.

Autor: KW
Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska.
Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska | Fot. Facebook, opr.red.

Czytaj również...

W wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński” nr 54 (19709) z 19–20 maja 2026 r. ukazał się wywiad z Aleksandrem Radczenką, kontrolerem sejmowym ds. małych i średnich przedsiębiorstw (mała i średnia przedsiębiorczość — MŚP).

Pytany przez dziennikarza „KW” o możliwy wpływ swojej działalności na warunki polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, kontroler sejmowy zaznaczył, że przejęcie polskich doświadczeń jest dla niego naturalnym kolejnym krokiem po objęciu urzędu.

„Teraz, kiedy nasz odpowiednik został powołany, naturalnym krokiem jest nawiązanie współpracy i przejęcie polskich doświadczeń. Liczę, że w najbliższych tygodniach dojdzie do spotkania z panią Agnieszką Majewską, polską RMŚP (rzeczniczką ds. MŚP — przyp.red.), i że uda się nam wypracować model współpracy, który mógłby doprowadzić do polsko-litewskiego usprawnienia regulacji dotyczących biznesu działającego ponad granicami naszych państw” — wyjaśnił w rozmowie z naszą gazetą.

Odnosząc się do genezy nowej litewskiej instytucji, Radczenko podkreślił, że jej polski pierwowzór był od lat punktem odniesienia w litewskiej debacie.

Czytaj także: Mały i średni biznes ma swego rzecznika. „Zadziałał przykład Polski”

„Litewska instytucja ombudsmana ds. małej i średniej przedsiębiorczości powstała w dużej mierze z inspiracji doświadczeniami polskimi. W Polsce Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany w 2018 r. i ma już kilka lat doświadczeń. Litwini od dawna i z zainteresowaniem, i zazdrością przyglądali się jego działalności i od wielu lat trwała dyskusja, że podobna instytucja powinna powstać również u nas” — zaznaczył Radczenko.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu codziennym „Kuriera Wileńskiego” nr 54 (19709) z 19–20 maja 2026 r. i na portalu.

Afisze

Więcej od autora

Wiadomości

ZAKTUALIZOWANE: Na Litwie odwołano czerwony alarm powietrzny

Jak potwierdził agencji BNS doradca prezydenta Frederikas Jansonas, do schronu ewakuowano Gitanę Nausėdę oraz pracowników Kancelarii Prezydenta.W Seimie również rozległo się wezwanie do udania się do schronu, co potwierdził...
Wiadomości

Majówka Polaków z Laudy

2 maja przedstawiciele rodaków z Laudy wraz ze swoimi gośćmi z Ełku i Rezekne wzięli udział w Paradzie Polskości 2026 w Wilnie. Po Mszy św., dzięki uprzejmości europarlamentarzysty, prezesa ZPL Waldemara Tomaszewskiego i prezesa wspólnoty Tomasza Pileckiego zespoły z Polski i Łotwy wystąpiły w Duksztach. Oprócz rodaków z Wileńszczyzny na scenie wystąpił Chór „Jutrzenka” (dyr. Irena Ivanova, Rezekne, Łotwa) oraz zespoły z Ełku pod kierownictwem Karola Szejdy: „Na Mazurską Nutę”, „Ale Babki” i Chór „Pojezierze”. Po spotkaniu w Duksztach goście udali się do Kiejdan.
Historia

Polska Piłsudskiego, Węgry Horthyego, Litwa Smetony „różniły się ze względu na osobę władzy”

W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 19 (53) z 16–22 maja 2026 r. ukazał się wywiad z dr. Patrykiem Tomaszewskim z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historyk porównuje polską sanację z autorytaryzmami litewskim i węgierskim, wskazując na wspólne mechanizmy — i różnice wynikające z osobowości przywódców.

RedKomy