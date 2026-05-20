ZAKTUALIZOWANE: Na Litwie odwołano czerwony alarm powietrzny

Jak potwierdził agencji BNS doradca prezydenta Frederikas Jansonas, do schronu ewakuowano Gitanę Nausėdę oraz pracowników Kancelarii Prezydenta.

W Seimie również rozległo się wezwanie do udania się do schronu, co potwierdził szef gabinetu przewodniczącego Seimu Povilas Pinelis; do schronu został przeniesiony Juozas Olekas.

„Uwaga, uwaga! Ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza prosimy wszystkie osoby przebywające w budynku o udanie się do najbliższego schronu” – rozległo się przez głośniki w budynku Sejmu.

Jak potwierdził agencji BNS rzecznik premier Ignas Algirdas Dobrovolskas, do schronu została również zaprowadzona Inga Ruginienė.

AKTUALIZACJA: alarm został odwołany.