ZAKTUALIZOWANE: Na Litwie odwołano czerwony alarm powietrzny

W związku z ogłoszonym w środę 20 maja alarmem lotniczym spowodowanym zagrożeniem ze strony drona, przywódcy kraju zostali ewakuowani do schronów. Służby ogłosiły czerwony alarm powietrzny. Oznacza to, że mieszkańcy muszą udać się do najbliższych schronów. 20 minut wcześniej wysyłały wiadomość o możliwym zagrożeniu i potrzebie gotowości. Po czasie alarm został odwołany.

Jak potwierdził agencji BNS doradca prezydenta Frederikas Jansonas, do schronu ewakuowano Gitanę Nausėdę oraz pracowników Kancelarii Prezydenta.

W Seimie również rozległo się wezwanie do udania się do schronu, co potwierdził szef gabinetu przewodniczącego Seimu Povilas Pinelis; do schronu został przeniesiony Juozas Olekas.

„Uwaga, uwaga! Ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza prosimy wszystkie osoby przebywające w budynku o udanie się do najbliższego schronu” – rozległo się przez głośniki w budynku Sejmu.

Jak potwierdził agencji BNS rzecznik premier Ignas Algirdas Dobrovolskas, do schronu została również zaprowadzona Inga Ruginienė.

AKTUALIZACJA: alarm został odwołany.

