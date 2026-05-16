Majówka Polaków z Laudy

2 maja przedstawiciele rodaków z Laudy wraz ze swoimi gośćmi z Ełku i Rezekne wzięli udział w Paradzie Polskości 2026 w Wilnie. Po Mszy św., dzięki uprzejmości europarlamentarzysty, prezesa ZPL Waldemara Tomaszewskiego i prezesa wspólnoty Tomasza Pileckiego zespoły z Polski i Łotwy wystąpiły w Duksztach. Oprócz rodaków z Wileńszczyzny na scenie wystąpił Chór „Jutrzenka” (dyr. Irena Ivanova, Rezekne, Łotwa) oraz zespoły z Ełku pod kierownictwem Karola Szejdy: „Na Mazurską Nutę”, „Ale Babki” i Chór „Pojezierze”. Po spotkaniu w Duksztach goście udali się do Kiejdan.

Autor: KW
Podczas Parady Polskości 2026 w Wilnie | Fot. kiejdany.org

3 maja po Mszy św. w kościele św. Józefa w Kiejdanach i zwiedzaniu starówki odbyła się Majówka. Na imprezę oprócz licznych rodaków z Kiejdan, z rejonu radziwiliskiego przybyła starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė, prezes Oddziału Towarzystwa Upiększania Litwy w Poniewieżu, wieloletnia dyrektor Szkoły dla Słabosłysząch i Niesłyszących Danutė Kriščiūnienė, prezes kiejdańskiej filii UTW w Kownie Franciszka Abramowicz, grupa kiejdańskiej filii UTW w Poniewieżu pod egidą Vali Biliene. W dużej sali hotelu Grejaus namas miały miejsce spotkanie rodaków w ramach cyklu imprez literackich i wystawa malarska Birutė Gadišauskienė z Janowa. Była to okazja do podziwiania pracowitości malarki, na której kącie są już setki obrazów, chociaż malować zaczęła stosunkowo niedawno.

W dużej sali Hotelu „Grejaus namas” miały miejsce spotkanie rodaków w ramach cyklu imprez literackich | Fot. kiejdany.org

Minutą ciszy uczczono pamięć nieodżałowanego śp. Władysława Gosztowta, szlachcica z Laudy, prezesa Oddziału ZPL LAUDA, członka Rady ZPL, który zostawił po sobie szczególnie ciepłe wspomnienia.

Odbyła się także prezentacja nowego tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Rozmyślania z o. Stanisławem”. Tomik przedstawiła Elżbieta Wesołowska z Ełku, wiersze z tomiku wzruszająco czytały koleżanki z Ełku i sama autorka.

Odbyła się także prezentacja nowego tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Rozmyślania z o. Stanisławem” | Fot. kiejdany.org

Swą twórczość literacką przedstawili Valė Bilenė, Danutė Kriščiūnienė, Danutė Gaidilionienė z Poniewieża i Jan Małolepszy z Ełku. Vanda Purvinienė recytowała po polsku „Abecadło”. W przerwach między recytacją wierszy wystąpili: Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), Chór „Jutrzenka” (dyr. Irena Ivanova, Rezekne, Łotwa) oraz zespoły z Ełku pod kierownictwem Karola Szejdy — „Na Mazurską Nutę”, „Ale Babki” i Chór „Pojezierze”.

Inf. kiejdany.org

Newsy

