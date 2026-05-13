Na dzieci czekają warsztaty rysunku, zajęcia malarskie, kreatywne aktywności oraz możliwość rozwijania swojej artystycznej wyobraźni w przytulnej i inspirującej atmosferze.
Zajęcia rozpoczynają się od 22 maja i będą odbywać się w piątki.
Grupa dzieci 4–7 lat — od godz. 16:00.
Rejestracja: https://forms.gle/SAVhgjojX4aFPtQc7
Grupa dzieci 8–10 lat — od godz. 17:00.
Rejestracja: https://forms.gle/AxNiatV4ykfQ2LPj6
Zajęcia są bezpłatne!
Twórcze zajęcia pomagają dzieciom rozwijać wyobraźnię, pewność siebie oraz miło spędzać czas z rówieśnikami.
Centrum Kultury w Rudominie