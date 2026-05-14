Strona głównaNewsy

Wystawa autorskich instrumentów Andrzeja Tadeusza Króla „NIE/OCZYWISTE ZWIĄZKI”

16 maja o godz. 17:00 w Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa w Połądze (ul. S. Daukanto 16) odbędzie się otwarcie wystawy prac Andrzeja Tadeusza Króla (ur. 1948), polskiego lutnika specjalizującego się w budowie instrumentów o menzurze wiolonczeli, tworzących m. in. serię „Wspak i Kij”.

Autor: KW
Afisz wystawy autorskich instrumentów Andrzeja Tadeusza Króla „NIE/OCZYWISTE ZWIĄZKI”.
Graf. organizatorzy

Czytaj również...

Artysta jest uczniem znanego litewskiego rzeźbiarza Antanasa Mončysa (1921–1993), studiował w Cité internationale universitaire de Paris i obecnie mieszka w Warszawie.

Na wystawie zostaną zaprezentowane skonstruowane przez A. T. Króla autorskie instrumenty, w tym prace powstałe w 1984 roku w paryskiej pracowni A. Mončysa. Listę prezentowanych eksponatów dopełnią także rysunki, fotografie i materiały filmowe.

Litewski rzeźbiarz Antanas Mončys zasłynął m. in. z tworzenia wyszukanych gwizdków. Z kolei Andrzej Tadeusz Król przekształcił swoje rzeźby w instrumenty muzyczne i nazwał je „Wspakami” (od słowa „wspak”).

Z okazji otwarcia wystawy Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa zorganizuje również warsztaty twórcze, podczas których autor wystawy wespół z litewskimi artystami Donatasem Bielkauskasem (DONIS) oraz Karolisem Vaičiulisem, przygotuje muzyczny performance z wykorzystaniem prezentowanych rzeźb i instrumentów.

Wystawa prezentowana będzie do 15 czerwca br.

Kurator wystawy: Marta Płońska-Król

Organizatorzy:

Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa
Samorząd Miasta Połągi
Instytut Polski w Wilnie

Czytaj także: Zwykła niezwykła Połąga

Instytut Polski w Wilnie 

Afisze

Więcej od autora

Newsy

Centrum Kultury w Rudominie zaprasza małych twórców do dołączenia do „Klubu Małych Twórców”

Na dzieci czekają warsztaty rysunku, zajęcia malarskie, kreatywne aktywności oraz możliwość rozwijania swojej artystycznej wyobraźni w przytulnej i inspirującej atmosferze.Zajęcia rozpoczynają się od 22 maja i będą odbywać się...
Kultura

Festiwal polskiej kultury i tradycji „PIEŚŃ ZNAD SOLCZY” po raz 29 w Solecznikach!

Pieśń nad Solczą w ramach organizowanego festiwalu zabrzmi już po raz 29. Festiwal jest realizowany jako element promocji polskiej kultury i tradycji ludowej, ma charakter imprezy promującej rejon solecznicki...
Galerie

Zdjęcia z Festiwalu „Ciebie Boże Wysławiamy” 2026 [GALERIA]

Więcej na temat festiwalu w najbliższych wydaniach „Kuriera Wileńskiego”.Radosne wydarzenie muzyczno-duchowe uwiecznił fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.https://kurierwilenski.lt/2023/05/26/ilona-jurewicz-jak-sie-robi-co-sie-kocha-to-trudnosci-schodza-na-drugi-plan/

RedKomy