Artysta jest uczniem znanego litewskiego rzeźbiarza Antanasa Mončysa (1921–1993), studiował w Cité internationale universitaire de Paris i obecnie mieszka w Warszawie.

Na wystawie zostaną zaprezentowane skonstruowane przez A. T. Króla autorskie instrumenty, w tym prace powstałe w 1984 roku w paryskiej pracowni A. Mončysa. Listę prezentowanych eksponatów dopełnią także rysunki, fotografie i materiały filmowe.

Litewski rzeźbiarz Antanas Mončys zasłynął m. in. z tworzenia wyszukanych gwizdków. Z kolei Andrzej Tadeusz Król przekształcił swoje rzeźby w instrumenty muzyczne i nazwał je „Wspakami” (od słowa „wspak”).

Z okazji otwarcia wystawy Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa zorganizuje również warsztaty twórcze, podczas których autor wystawy wespół z litewskimi artystami Donatasem Bielkauskasem (DONIS) oraz Karolisem Vaičiulisem, przygotuje muzyczny performance z wykorzystaniem prezentowanych rzeźb i instrumentów.

Wystawa prezentowana będzie do 15 czerwca br.

Kurator wystawy: Marta Płońska-Król

Organizatorzy:

Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa

Samorząd Miasta Połągi

Instytut Polski w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie