Artysta jest uczniem znanego litewskiego rzeźbiarza Antanasa Mončysa (1921–1993), studiował w Cité internationale universitaire de Paris i obecnie mieszka w Warszawie.
Na wystawie zostaną zaprezentowane skonstruowane przez A. T. Króla autorskie instrumenty, w tym prace powstałe w 1984 roku w paryskiej pracowni A. Mončysa. Listę prezentowanych eksponatów dopełnią także rysunki, fotografie i materiały filmowe.
Litewski rzeźbiarz Antanas Mončys zasłynął m. in. z tworzenia wyszukanych gwizdków. Z kolei Andrzej Tadeusz Król przekształcił swoje rzeźby w instrumenty muzyczne i nazwał je „Wspakami” (od słowa „wspak”).
Z okazji otwarcia wystawy Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa zorganizuje również warsztaty twórcze, podczas których autor wystawy wespół z litewskimi artystami Donatasem Bielkauskasem (DONIS) oraz Karolisem Vaičiulisem, przygotuje muzyczny performance z wykorzystaniem prezentowanych rzeźb i instrumentów.
Wystawa prezentowana będzie do 15 czerwca br.
Kurator wystawy: Marta Płońska-Król
Organizatorzy:
Muzeum Sztuki im. Antanasa Mončysa
Samorząd Miasta Połągi
Instytut Polski w Wilnie
