Pokaz filmu „Strzępy”, wraz z dyskusją po seansie, odbędzie się 13 maja o godz. 18:00. Obowiązują zapisy: https://forms.gle/ZSJKEXkiji1VzPpB6
Pokaz filmu „Święto ognia” odbędzie się 25 czerwca o godz. 18:00. Data drugiego pokazu zostanie potwierdzona w późniejszym terminie.
Tegoroczny festiwal potrwa do końca lata. Na wszystkie pokazy festiwalowe – wstęp wolny. W maju pokazy będą się odbywać w sali Centrum Filmowego „Garsas” w Stasys Museum (ul. Respublikos 40, Poniewież), a w miesiącach letnich, przy sprzyjających warunkach pogodowych, przeniosą się na zewnątrz i będą prezentowane na ekranie LED pod otwartym niebem.
Organizator:
Centrum Filmowe „Garsas”
Partner:
Instytut Polski w Wilnie
Łukasz Skórko,
Koordynator projektów