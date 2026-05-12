Filmy „Strzępy” i „Święto ognia” na festiwalu „Kino europejskie i w dzień, i w nocy” w Poniewieżu

8 maja w Poniewieżu rozpoczął się 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino europejskie i w dzień, i w nocy”. Instytut Polski w Wilnie tradycyjnie jest partnerem festiwalu, a w tegorocznym programie znalazły się dwa polskie filmy. Na festiwalu zostaną zaprezentowane filmy: „Strzępy” w reżyserii Beaty Dzianowicz oraz „Święto ognia” Kingi Dębskiej.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
Kadr z filmu „Strzępy".
Graf. organizatorzy

Pokaz filmu „Strzępy”, wraz z dyskusją po seansie, odbędzie się 13 maja o godz. 18:00. Obowiązują zapisy: https://forms.gle/ZSJKEXkiji1VzPpB6

Pokaz filmu „Święto ognia” odbędzie się 25 czerwca o godz. 18:00. Data drugiego pokazu zostanie potwierdzona w późniejszym terminie.

Tegoroczny festiwal potrwa do końca lata. Na wszystkie pokazy festiwalowe – wstęp wolny. W maju pokazy będą się odbywać w sali Centrum Filmowego „Garsas” w Stasys Museum (ul. Respublikos 40, Poniewież), a w miesiącach letnich, przy sprzyjających warunkach pogodowych, przeniosą się na zewnątrz i będą prezentowane na ekranie LED pod otwartym niebem.

Centrum Filmowe „Garsas”

Instytut Polski w Wilnie

Łukasz Skórko,
Koordynator projektów

