Finał XIX edycji Id Teatralnych 2026

Wyjątkowy spektakl

— W tegorocznym festiwalu szczególne miejsce w programie zajęły „Zapiski oficera Armii Czerwonej”. To spektakl inspirowany twórczością Sergiusza Piaseckiego, patrona roku 2026 ustanowionego przez Sejm RP. Przedstawienie było prezentowane m.in. w Pałacu Belwederskim w Warszawie, Choszczeńskim Domu Kultury oraz na historycznej scenie dawnego Teatru na Pohulance (obecnie Wileński Teatr Stary). Było to dla zespołu teatru ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt, że spektakl mógł być pokazywany także w przestrzeniach związanych z prezydenturą Rzeczypospolitej Polskiej — dzieli się w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edward Kiejzik, dyrektor Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Dla najmłodszych i rodzin

Najmłodsi widzowie mieli okazję uczestniczyć w bogatym programie teatralnych bajek przygotowanych przez różne teatry i fundacje. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Kopciuszek” — widowisko pełne muzyki, kostiumów i scenicznej magii, przypominające o sile dobra i wrażliwości.

Publiczność obejrzała również spektakl „Lalka, która jest dumna z posiadania literki l” w wykonaniu Państwowego Kowieńskiego Teatru Lalek oraz muzyczną bajkę „Trzy księżniczki na ziarnku piasku” Fundacji Pomysłodalnia, poruszającą tematy współpracy, empatii i odpowiedzialności za świat. Autorką scenariusza i reżyserką przedstawienia jest Magdalena Olszewska.

Muzyka i sztuki wizualne

W ramach festiwalu odbył się także koncert „Oh, miłości, chwilo, życiu”, poświęcony Dniu Matki oraz Narodowemu Świętu Konstytucji 3 Maja. Wieczór był wypełniony poezją śpiewaną i piosenką aktorską, stał się sentymentalną podróżą przez emocje, wspomnienia i ponadczasowe teksty polskich twórców.

Program uzupełniła wystawa malarstwa współczesnego „Cisza monochromiczna” w galerii „Fojė” w Trokach, pokazując, że teatr może spotykać się z innymi dziedzinami sztuki i wspólnie tworzyć przestrzeń dialogu kulturowego.

Festiwal, który urósł do rangi międzynarodowej

— W tym roku odbyła się już dziewiętnasta edycja Id Teatralnych, które swoje początki miały wiele lat temu. Z biegiem czasu przekształciły się one w znaczący i dojrzały festiwal artystyczny. Z roku na rok wydarzenie konsekwentnie się rozwija, umacniając swoją pozycję na kulturalnej mapie regionu. Festiwal nie tylko prezentuje dorobek Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, ale także coraz wyraźniej zyskuje charakter międzynarodowy. W jego programie regularnie pojawiają się teatry z Polski oraz Litwy, co sprawia, że wydarzenie staje się przestrzenią spotkania różnych tradycji teatralnych, estetyk i doświadczeń artystycznych. Dzięki temu Idy Teatralne nie są już jedynie przeglądem lokalnej twórczości, lecz ważnym forum wymiany kulturowej. Tegoroczna edycja, która trwała od 19 marca do 14 maja, po raz kolejny potwierdziła silną obecność Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie w strukturze festiwalu — podkreślił Edward Kiejzik.

Festiwal został dofinansowany ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz Ambasady RP w Wilnie.