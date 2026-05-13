Dzikie zwierzęta coraz bliżej ludzi. Istotne porady specjalistów

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się kilka doniesień o dzikich zwierzętach — mieszkańcy Wilna zauważyli niedźwiedzia brunatnego w pobliżu terenów mieszkalnych. Głośno też było o wypadku mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza po zderzeniu z dzikiem. Zdarzenia te przypominają, że dzikie zwierzęta coraz częściej zbliżają się do ludzi i dróg.

Specjaliści Departamentu Ochrony Środowiska w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślają, że niedźwiedź brunatny jest rzadkim, ale niebezpiecznym gościem, dlatego bardzo ważne jest zachowanie ostrożności.

Jeśli spotkałeś niedźwiedzia…

— Po zauważeniu niedźwiedzia brunatnego najważniejsze jest zachowanie bezpiecznej odległości. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do zwierzęcia, filmować go, fotografować, ścigać ani próbować przepędzać. Jeśli niedźwiedź staje na tylnych łapach, nie oznacza to jeszcze, że szykuje się do ataku — w ten sposób zwierzę próbuje lepiej rozeznać otoczenie. Jeśli zwierzę zaczyna się zbliżać, zaleca się zachować spokój, nie panikować, wyprostować się, podnieść ręce, a w przypadku grupy — zbliżyć się do siebie, aby wyglądać na większych. Nie wolno krzyczeć, machać rękami ani uciekać — może to wywołać u niedźwiedzia stres lub sprowokować atak. O zauważeniu niedźwiedzia brunatnego należy natychmiast poinformować służby ratunkowe pod numerem 112 — radzą przedstawiciele departamentu.

Sezonowe migracje i wzrost liczby kolizji

W maju zwierzęta intensywnie migrują z powodu okresu godowego, a także pojawia się większe zagrożenie, że młode się oddalą od matek, dlatego częściej przekraczają drogi, co może skutkować wypadkiem. Jesienią natomiast częstsze zderzenia wynikają z gorszej widoczności, dłuższych godzin ciemności oraz trwającego w październiku okresu godowego łosi i jeleni. Na drogach najczęściej dochodzi do zderzeń z sarnami i dzikami. Najpoważniejsze wypadki, jak zauważają specjaliści, zdarzają się zwykle przy zderzeniach z łosiami — takie kolizje często kończą się poważnymi obrażeniami zarówno ludzi, jak i zwierząt. Liczba zderzeń z dzikimi zwierzętami wzrasta wczesną wiosną i późną jesienią, szczególnie w miesiącach kwiecień-maj oraz październik-listopad.

Apel do kierowców

Departament Ochrony Środowiska zaleca kierowcom, aby zawsze poruszali się z bezpieczną prędkością w terenach leśnych i innych miejscach migracji zwierząt. Po zauważeniu dzikiego zwierzęcia należy zmniejszyć prędkość oraz zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze.

— Aby uniknąć zderzeń z dzikimi zwierzętami, ważne jest przestrzeganie kilku zasad: po zauważeniu zwierzęcia należy zmniejszyć prędkość, użyć sygnału dźwiękowego, aby zwrócić uwagę zwierzęcia, oraz prowadzić samochód możliwie płynnie i spokojnie. Należy zachować szczególną ostrożność o zmierzchu i nocą, kiedy zwierzęta są bardziej aktywne, zwłaszcza na terenach leśnych, używać specjalnych gwizdków montowanych na lusterkach lub zderzaku samochodu — wydają one charakterystyczny dźwięk ostrzegający dzikie zwierzęta przed zbliżaniem się do drogi. Jeśli zwierzę zostało potrącone przypadkowo, kierowca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku ani nie musi płacić grzywny. Jednak w każdym przypadku ma obowiązek zgłosić zdarzenie pod numer alarmowy 112 — radzą specjaliści z departamentu.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i dla dzikich zwierząt, po zauważeniu dzikiego zwierzęcia w mieście najważniejsze jest obserwowanie go z daleka i nieingerowanie. Jeśli zwierzę wygląda na zdrowe i aktywne, nie potrzebuje pomocy — samo odnajdzie drogę z powrotem do natury.