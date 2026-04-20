„Oh, miłości, chwilo, życiu”. Koncert w Rudominie

Justyna Stankiewicz jest absolwentką Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy w Wilnie oraz kierunku wokalno-aktorskiego na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest również zaangażowana jako aktorka w Polskim Teatrze „Studio” w Wilnie. Można ją było zobaczyć w roli głównej m.in. w spektaklu „(Nie)znana” na podstawie zapisków z życia Marilyn Monroe.

Edgar Sabilo z kolei to zawodowy pianista jazzowy. Naukę muzyki rozpoczął w Szkole Muzycznej im. Balisa Dvarionasa. Kontynuował ją w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, zdobywając doświadczenie podczas licznych międzynarodowych staży, m.in. w Holandii, w Akademii Muzycznej w Groningen. Pianista współpracuje ze znanymi litewskimi muzykami jazzowymi i bierze udział w projektach międzynarodowych.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Podczas koncertu w Rudominie artyści wykonali najpiękniejsze polskie piosenki aktorskie, które poruszyły serca słuchaczy i przeniosły wszystkich w wyjątkowy świat emocji. Publiczność miała okazję usłyszeć utwory z repertuaru Agnieszki Osieckiej. Zabrzmiały piosenki o miłości, o życiu oraz o tym, co jest ważne i bliskie każdemu człowiekowi. Zachwycona publiczność nie szczędziła oklasków, nagradzając występ utalentowanych artystów. To było niezwykłe spotkanie ze słowem i muzyką.

Justyna Stankiewicz zaprosiła na scenę również swoją uczennicę Natalię Jakowuk, która swoim występem podbiła serca publiczności.

Organizatorem koncertu było Centrum Kultury w Rudominie.

