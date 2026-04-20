    Polski Teatr „STUDIO” w Wilnie zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach Festiwalu „IDY TEATRALNE 2026”

    Koncert „Oh, miłości | chwilo | życiu” to wyjątkowy wieczór z najpiękniejszymi utworami poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej z repertuaru Agnieszki Osieckiej, Kaliny Jędrusik, Marka Grechuty, Magdy Umer i innych, który odbędzie się 3 maja o godz. 14:00 w Galerii „Fojė” w Trokach.

    Autor: KW
    Afisz koncertu „Oh, miłości | chwilo | życiu" .
    To sentymentalne spotkanie z muzyką i poezją pozwala zatrzymać się na chwilę i wrócić do emocji znanych każdemu — pierwszej miłości, rozstania czy bólu, który pozostawia trwały ślad w pamięci. Piękne, ponadczasowe teksty oraz muzyka, która od lat porusza serca, niosą ze sobą subtelność, refleksję i emocje trafiające do każdego widza.

    Poświęcone Dniu Matki oraz Narodowemu Świętu Konstytucji 3 maja.

    Dofinansowano ze środków Senatu RP w ramach zadania publicznego „POLONIA I POLACY 2026” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

