Plener malarski przy dworze w Niemieżu

Podczas pleneru uczestnicy będą mieli okazję tworzyć, dzielić się doświadczeniem oraz inspirować się nawzajem do nowych artystycznych odkryć.

Plener poprowadzi malarka Renata Utowka.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://forms.gle/oXHMkQ8Sbb5mjEng7

Na zarejestrowanych uczestników będą czekały przygotowane przez organizatorów płótna i farby do pracy twórczej podczas pleneru. Po wydarzeniu planowana jest wystawa prezentująca powstałe prace.

Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia sztuki!

Centrum Kultury w Rudominie