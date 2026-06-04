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Plener malarski przy dworze w Niemieżu

11 czerwca o godz. 13:00 Centrum Kultury w Rudominie zaprasza artystów oraz nauczycieli plastyki z rejonu wileńskiego do udziału w plenerze malarskim, który odbędzie się przy dworze w Niemieżu (Minsko pl. 96, Daržininkai, rejon wileński).

Autor: KW
Afisz: „Plener malarski przy dworze w Niemieżu”.
Graf. organizatorzy

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Podczas pleneru uczestnicy będą mieli okazję tworzyć, dzielić się doświadczeniem oraz inspirować się nawzajem do nowych artystycznych odkryć.

Plener poprowadzi malarka Renata Utowka.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://forms.gle/oXHMkQ8Sbb5mjEng7

Na zarejestrowanych uczestników będą czekały przygotowane przez organizatorów płótna i farby do pracy twórczej podczas pleneru. Po wydarzeniu planowana jest wystawa prezentująca powstałe prace.

Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia sztuki!

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Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

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