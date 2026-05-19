SADM: Rusza nabór na dopłaty mieszkaniowe

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) poinformowało, że pomoc obejmuje częściowo refundowany przez państwo kredyt mieszkaniowy oraz dotacje. Po raz pierwszy wnioski można składać również za pośrednictwem systemu informacyjnego pomocy społecznej dla rodzin (SPIS).

„Wierzę, że pomoc państwa na zakup pierwszego mieszkania to ważny instrument wzmacniający bezpieczeństwo finansowe rodzin i osób oraz stwarzający korzystniejsze warunki do wychowywania dzieci. Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców mogło odważniej zrobić pierwszy krok w kierunku spełnienia marzenia o własnym domu i budować swoje życie tutaj, na Litwie” — mówi minister Jūratė Zailskienė.

Prawo do częściowo rekompensowanego przez państwo kredytu mieszkaniowego mają osoby i rodziny, których dochody netto oraz majątek nie przekraczają limitów określonych w ustawie o wsparciu na zakup lub wynajem mieszkania. Nieruchomość może być kupiona na terenie całej Litwy.

Wsparcie przysługuje osobom, które obecnie nie posiadają mieszkania i nie posiadały go w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyjątkiem są przypadki, gdy powierzchnia użytkowa na jedną osobę nie przekracza 14 m kw. lub gdy mieszkanie jest zużyte w ponad 60 proc.

Osoby z niepełnosprawnością lub rodziny, w których znajduje się taka osoba, mogą ubiegać się o pomoc również wtedy, gdy posiadają mieszkanie niedostosowane do swoich potrzeb. W takim przypadku wsparcie może zostać przeznaczone wyłącznie na remont i dostosowanie lokalu do charakteru niepełnosprawności.