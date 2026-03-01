Celem tournée jest zaprezentowanie amerykańskiej publiczności najważniejszych tytułów teatru oraz promocja dorobku artystycznego zespołu. Spotkania z widzami umożliwiają konfrontację z inną wrażliwością odbiorców i umacnianie więzi kulturowych w środowisku polonijnym, budując mosty między społecznościami i wzmacniając obecność polskiej kultury za granicą.

— W tym roku przygotowaliśmy dwie propozycje dla widzów polonijnych w USA, a także dla publiczności litewskiej — wszystkie spektakle są tłumaczone na język angielski i litewski. Ze względu na kameralny charakter produkcji do Ameryki wyruszamy z dwoma monodramami: „Kolegą Mela Gibsona” Łukasza Kamińskiego według komedii Tomasza Jachimka w reżyserii Sławomira Gaudyna oraz „Zapiskami oficera Armii Czerwonej” Sergiusza Piaseckiego — informuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edward Kiejzik, aktor i dyrektor Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Spektakle zostaną zaprezentowane w dwóch stanach USA. Do udziału w wydarzeniach zaproszono również Konsulat Generalny RL w Chicago.

Po powrocie z USA, pod koniec marca, Polski Teatr „Studio” w Wilnie planuje rozpocząć tradycyjny festiwal „Idy Teatralne 2026”. W ramach tegorocznej edycji odbędzie się m.in. konferencja poświęcona teatrowi, a także gościnne występy Fundacji Pomysłodalnia. „Idy Teatralne” potrwają od końca marca do połowy maja. Zakończą się 15 maja trzema pokazami spektaklu „Kopciuszek”.

Tegoroczna edycja festiwalu nabierze wyraźnie edukacyjnego charakteru. Szczególne miejsce w programie zajmą pokazy teatralne Fundacji Pomysłodalnia, która od wielu lat współpracuje z Teatrem „Studio”, m. in. prezentując wartościowe, edukacyjne spektakle dla dzieci. Ważnym punktem wydarzenia będzie również konferencja związana z Międzynarodowym Dniem Teatru — będzie to przestrzeń do refleksji i rozmowy o roli teatru we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym i społecznym.

— 19 marca, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, zagramy „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w Belwederze. 20 marca spektakl zostanie zaprezentowany w Szczecinie na zaproszenie Instytut Pamięci Narodowej. Choć będą to wydarzenia wyjazdowe, traktujemy je jako część tegorocznych „Id Teatralnych” — zaznacza Edward Kiejzik. — Twórczość Sergiusza Piaseckiego obecna jest w naszym repertuarze od 2013 r., kiedy powstały „Zapiski…”. W planach jest również realizacja „Siedmiu pigułek Lucyfera”, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. 17 września zagramy „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w Warszawie na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej, w ramach cyklu poświęconego Sergiuszowi Piaseckiemu.

Wileńska publiczność spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej” będzie mogła obejrzeć 14 maja o godz. 18:30 w Teatrze na Pohulance.

— Zaprosimy również publiczność litewską. Jest dla nas ważne, aby mieszkańcy Wilna i Litwini poznali twórczość Piaseckiego — prawdę, o której pisał, a która pozostaje niezwykle aktualna również dziś. Rok 2026 będzie więc w naszym teatrze w dużej mierze rokiem Sergiusza Piaseckiego — obecnego na naszej scenie niemal przez cały sezon — zaznacza Kiejzik.

W repertuarze Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie od kilku lat wyraźnie dominuje monodram, realizowany w kameralnej formie i oparty na bezpośrednim kontakcie aktora z widzem. W 2026 r. szczególna uwaga zostanie poświęcona spektaklowi „Kolega Mela Gibsona”, który oprócz Stanów Zjednoczonych we wrześniu zostanie zaprezentowany na scenie Teatru na Pohulance. Spektakl jest pokazem kunsztu Łukasza Kamińskiego, który od premiery monodramu w 2019 r. rozwija się scenicznie, nadając postaci coraz większą głębię i wielowymiarowość.

Letnie miesiące przyniosą kolejne inicjatywy Teatru „Studio” — planowane są warsztaty teatralne oraz spotkania autorskie.