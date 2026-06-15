Pokaz filmu „Droga pielgrzyma” w DKP w Wilnie

„Droga Pielgrzyma” to nagradzany dokument opowiadający o uczestnikach Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki – Wilno. Przez dziesięć dni kamera towarzyszyła pielgrzymom w ich drodze do Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, ukazując nie tylko trud wędrówki, ale przede wszystkim historie ludzi, ich wiarę, nadzieję oraz wewnętrzną przemianę.

Szczególne miejsce w filmie zajmują Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie. Film pokazuje wzruszające spotkania pielgrzymów z Polakami mieszkającymi na Litwie, którzy od lat otwierają przed nimi swoje domy i serca. To opowieść o wspólnocie, pamięci, gościnności oraz więzach łączących Polaków po obu stronach granicy.

Przesłanie i tematyka

„Droga Pielgrzyma” to nie tylko relacja z marszu. To głębokie świadectwo tego, że pielgrzymowanie to coś więcej niż tylko wędrówka. W filmie zobaczymy:

• Pielgrzymów — ludzi rożnych pokoleń i historii, których łączy wiara i chęć zmiany;

• Polaków mieszkających na Litwie, którzy z ogromną gościnnością co roku przyjmują pielgrzymów — to ich święto wspólnoty i serdeczności;

• Modlitwę, zmęczenie, radość, łzy wzruszenia i wdzięczność — emocje, które są nieodłączną częścią drogi;

• Opowieści, które poruszają — osobiste przeżycia i świadectwa, których nie sposób zapomnieć. To film dla wszystkich — wierzących i poszukujących, dla tych, którzy już pielgrzymowali i dla tych, którzy być może dopiero się na to odważą.

Festiwale filmowe: 40. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Maksymiliany” — Nagroda Publiczności — w kategorii najlepszy film dokumentalny; 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW w Gdyni — nominowany do konkursu w kategorii najlepszy film dokumentalny.

Recenzja filmu

„Dokument pt. »Droga pielgrzyma« w reżyserii Karola Pawłowskiego nie jest kolejnym reportażem z pieszej pielgrzymki, jakich w Polsce stworzono już wiele. Tak, relacjonuje podlaską pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie, lecz niespodziewanie okazuje się idącą w głąb i poruszającą swoją prostotą opowieścią o pielgrzymowaniu człowieka do Boga prawdziwego, którego objawił narodzony z Dziewicy Chrystus. Ogromna szczerość i prostota, tak filmowców jak i bohaterów, jest wielką

wartością filmu. Reżyser wnika w życiowe doświadczenia pielgrzymów, w których nienachalnie objawia się działanie Boga. Wartością dodaną obrazu jest żarliwa miłość do Polski, ujawniającą się na twarzach rodaków z Wileńszczyzny, jakiej w naszej ojczyźnie trudno dziś znaleźć. Szczerze polecam ten dokument” — o. dr Marek Kotyński CSsR, teolog, filmoznawca, Akademia Katolicka w Warszawie.



Po seansie przewidziane jest spotkanie z twórcą i rozmowa o kulisach powstawania filmu.

Produkcja: ISO MEDIA; kraj: Polska / Litwa; reżyseria: Karol Pawłowski; czas trwania: 68 minut; napisy: angielskie, hiszpańskie.

Inf. Karol Pawłowski, reżyser-producent filmu „Droga Pielgrzyma”, opr. red.