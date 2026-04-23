Spektakl „Trzy księżniczki na ziarnku piasku”, którego producentem jest Fundacja Pomysłodalnia, to barwna i pełna humoru historia, która przenosi dzieci do świata bajek – pełnego przygód, emocji i pięknych wartości. Autorką scenariusza i reżyserką jest Magdalena Olszewska, a autorką muzyki – Hanna Łubieńska. Lalki do przedstawienia wykonała Marzena Spodobalska, natomiast kostiumy przygotowała Bogumiła Makowska. W obsadzie wystąpiły Martyna Gogołkiewicz oraz Julia Ostaszewska. Spektakl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4–10 lat.

Międzypokoleniowa bajka

Zaprezentowane przedstawienie jest międzypokoleniową bajką muzyczną opowiadającą historię księżniczek oraz rodzeństwa – brata i siostry – którzy przechodzą przemianę: od beztroskiego życia do wspólnej misji ratowania mieszkańców przed skutkami zmian klimatycznych. W trakcie tej przygody ujawniają się mocne i słabe strony bohaterów, w szczególności trudności w radzeniu sobie z gniewem i innymi emocjami czy brak umiejętności społecznych. Z biegiem czasu bohaterowie uczą się jednak współpracy, radzenia sobie z emocjami, empatii oraz działania na rzecz wspólnego dobra.

Liczne grono odbiorców

Spektakl zaprosił młodych widzów do nauki tolerancji, empatii, rozwijania wyobraźni, myślenia wspólnotowego oraz przyjmowania szerszej perspektywy społecznej i ekologicznej.

Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności. Zgromadziło liczne grono odbiorców, którzy z ogromnym przejęciem obserwowali przygody bohaterów bajki, tworząc wyjątkową atmosferę na sali. Mali widzowie wspólnie odkrywali magiczny świat teatru.

Spektakl był organizowany w ramach Festiwalu „Idy Teatralne 2026”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

