12 maja w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Traugutt.org, podczas którego podsumowano akcję „Fala Literatury” oraz omówiono możliwości dalszej współpracy związanej ze wsparciem szkół polskich i rozwojem inicjatyw kulturalnych na terenie rejonu wileńskiego.

Akcja o profilu ogólnopolskim

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego — kierownik Wydziału Oświaty Jaroslaw Subocz oraz główna specjalistka Renata Cytacka, a także prezes stowarzyszenia Traugutt.org Jacek Świs i wiceprezes Przemysław Marocki.

W ramach akcji „Fala Literatury” zebrano ponad dwa tysiące książek w języku polskim dla szkół polskich na Wileńszczyźnie. Do końca maja książki trafią do 14 bibliotek szkolnych. Inicjatorką akcji jest Renata Cytacka.

— Pani Renata zwróciła się do naszego stowarzyszenia z prośbą na zaangażowanie się w zbiórkę niezbędnych książek, które mają trafić do bibliotek kilkunastu polskich szkół średnich rejonu wileńskiego. Odpowiedzieliśmy na ten apel — zorganizowaliśmy akcję o profilu ogólnopolskim. Zaangażowaliśmy blisko 30 placówek edukacyjnych, w tym biblioteki i szkoły. Wiele rożnych organizacji zbierało książki, które niedługo trafią do najmłodszych rodaków w rejonie wileńskim. Jesteśmy z Pomorza, to niech się ta inicjatywa kojarzy z Gdańskiem, Bałtykiem, Trójmiastem. Myślę, że akcja była udana. Zebraliśmy blisko 70 proc. zakładanej listy wszystkich lektur — literatury pięknej, klasyki a także literatury młodzieżowej i dziecięcej, czyli tego, co jest najpotrzebniejsze. I to nas jakby ujęło w prośbie Pani Renaty, że szkoły wiedzą, czego chcą i odpowiedzieliśmy na ten apel. Zorganizowaliśmy internetową mini stronę mobilną — w każdej chwili można było sprawdzić, co już jest zebrane, a czego brakuje, aktualizowaliśmy stronę niemalże codziennie — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni dla Stowarzyszenia Traugutt.org oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do akcji zbierania książek” — mówi Renata Cytacka | Fot. VRSA, Stowarzyszenie Traugutt.org

Pomoc mieszkańcom Wileńszczyzny

Od blisko 15 lat członkowie stowarzyszenia przyjeżdżają na Litwę z różną pomocą.

— Bardzo się cieszymy, że możemy w naszej społeczności organizacji pozarządowych, które współpracują z Polakami na Wschodzie wyznaczyć określone standardy. Od 2013 r. jesteśmy pomorskim koordynatorem akcji Rodacy — Bohaterom. Akcja zaczęła się od kombatantów, ale rozrosła się i paczki trafiają do potrzebujących, osób starszych a także do ludzi, którzy zajmują się polską edukacją, krzewieniem polskiej historii — dla nas to są bohaterowie — mówi Jacek Świs.

Dodaje, że w ramach akcji „Fala Literatury”, dzięki zaangażowaniu różnych instytucji, stworzono blisko 30 punktów zbiórki książek w całej Polsce.

— Łącznie zebraliśmy 2 tys. 400 książek. Są to książki po części nowe, ale też używane — zauważa rozmówca.

Przy okazji goście z Polski przywieźli blisko tonę chemii gospodarczej w darze dla potrzebujących mieszkańców Niemenczyna.

— W drodze powrotnej będziemy zabierać książki z różnych miejsc Polski. Trafią one do siedziby naszego stowarzyszenia, gdzie zostaną posortowane, przepakowane i za dwa tygodnie trafią do szkół Wileńszczyzny — dodaje prezes Stowarzyszenia Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego przywieźli blisko tonę chemii gospodarczej w darze dla potrzebujących | Fot. VRSA, Stowarzyszenie Traugutt.org

Systematyczne udzielane wsparcie dla szkół

— Planujemy, że 29 maja w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbędzie się spotkanie członków stowarzyszenia Traugutt.org z przedstawicielami polskich szkół Wileńszczyzny. Podczas spotkania zostaną przekazane książki zebrane w ramach ogólnopolskiej akcji. Teraz jest to przykład dla innych organizacji społecznych, jak sprawnie przeprowadzić podobną inicjatywę. Wiem, że ludzie już wchodzą na stronę stowarzyszenia i czerpią doświadczenie, jak w nowoczesny sposób można przeprowadzić akcję online — mówi Renata Cytacka, główna specjalistka Wydziału Oświaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Inicjatorka akcji stwierdza, iż „Fala Literatury” stopniowo przeistacza się w falę dobra.

— Jesteśmy niezmiernie wdzięczni dla Stowarzyszenia Traugutt.org oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do akcji zbierania książek. To wielka inicjatywa, która nosi piękną nazwę „Fala Literatury” i można powiedzieć, iż fala literatury zalała już prawie całą Polskę. Ponad 30 punktów w całej Polsce. Zdajemy sobie sprawę, ile trzeba było włożyć wysiłku i zaangażowania— podsumowuje Renata Cytacka.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządu podziękowali gościom za wieloletnią współpracę, zaangażowanie oraz systematyczne udzielane wsparcie dla szkół i lokalnych społeczności rejonu wileńskiego. Podkreślono znaczenie wieloletnich relacji oraz wspólnych inicjatyw realizowanych na rzecz edukacji i kultury.

W trakcie rozmów omówiono również możliwość zorganizowania wystawy fotografii przedstawiających życie mieszkańców Wileńszczyzny z początku lat 90. Autorem zdjęć jest Sławomir Fiebig. Wśród fotografii znajdują się m.in. zdjęcia mieszkańców Szyłan.