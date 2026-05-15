— Tegoroczny program obejmuje ponad 70 obiektów: budynki, wnętrza, tereny zielone oraz biura architektoniczne i urbanistyczne. Wśród nowości znajdą się wycieczki po rzece oraz zwiedzanie placu budowy. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji — wszystkie obiekty można zwiedzać po odczekaniu w kolejce — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Solveiga Buoželytė, kierowniczka projektu.

Każdego roku organizatorzy popularnego festiwalu oferują nowe sposoby odkrywania miasta i jego architektury.

— W tym roku po raz pierwszy zaprosimy uczestników na wycieczkę wodną, organizowaną wspólnie ze spółką JUDU, a także na wizytę na placu budowy kwartału Senamiesčio sodai. Zawsze zachęcamy do udziału w spotkaniach z osobami, które na różne sposoby angażują się w tworzenie miejskiej przestrzeni. To okazja, by usłyszeć wiele ciekawych historii o wyjątkowych projektach oraz o codziennej pracy architektów i urbanistów. W tegorocznym programie znalazło się 12 nowych punktów zwiedzania, dzięki czemu każdy będzie mógł zaplanować interesującą trasę, łączącą miejsca od lat cieszące się dużym zainteresowaniem z nowymi obiektami. Liczba uczestników wydarzenia z roku na rok systematycznie rośnie. W ubiegłym roku odnotowaliśmy rekordową frekwencję — obiekty odwiedziło 43 tys. osób — dodaje rozmówczyni.

Festiwal wykracza poza mury budynków

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Głos Miasta”.

— Miasto przemawia poprzez budynki, ulice, podwórka i przestrzenie, które wspólnie tworzą jego tożsamość oraz kształtują codzienne doświadczenia mieszkańców. Architektura zachowuje ślady przeszłości, a nowe obiekty odzwierciedlają współczesne potrzeby i wizje przyszłości. Może łączyć ludzi, budować poczucie wspólnoty, zachęcać do spotkań i rozmów albo stać się tłem naszych codziennych tras. Tożsamość miasta formuje każdy obiekt — od rozpoznawalnych symboli po małe, często niezauważane miejsca. W tegorocznym programie znajdą się naprawdę interesujące i zaskakujące przestrzenie, do odkrywania historii których zaprosimy zwiedzających — zauważa Solveiga Buoželytė.

Wizualną klasyfikację tegorocznej edycji przygotował grafik i ilustrator Liudas Barkauskas.

W programie znalazło się 70 obiektów, w tym 12 nowych. Koordynatorzy programu Open House Vilnius, Emilija Deksnytė i Andrej Pleškov, podkreślają, że tegoroczna edycja ma zachęcać do dialogu między publicznością a przestrzeniami miasta, odsłaniając mniej znane warstwy jego historii i codzienności.

„Tegoroczny program zachęca do wsłuchania się w głosy miasta, które dotąd były rzadziej słyszane. Wśród nowych i zaskakujących obiektów znalazły się m.in. Wileński Dom Pogrzebowy Ritualas, Litewskie Towarzystwo Głuchych czy Republikański Wileński Szpital Psychiatryczny w Nowej Wilejce — miejsca, które ze względu na swój charakter rzadko są odwiedzane przez mieszkańców. Cieszymy się, że część tych propozycji została zgłoszona przez uczestników wydarzenia, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do dzielenia się pomysłami na tegoroczny program zwiedzania” — zauważa Andrej Pleškov.

W tym roku festiwal wykracza poza mury budynków i zaprasza uczestników w architektoniczną podróż wzdłuż Wilii. Z pokładu łodzi będzie można spojrzeć na Wilno z nowej perspektywy i odkryć powiązanie rzeki z miejską przestrzenią. Zwiedzający obejrzą również powstający kwartał Senamiesčio Sodai, gdzie będą mogli zobaczyć, jak powstają nowe gmachy i dowiedzieć się o procesie tworzenia współczesnej architektury miejskiej.

„To nasze eksperymentalne nowości, które pozwolą spojrzeć na miejską architekturę z innej perspektywy — można zobaczyć Wilno od strony rzeki, przyglądać się, jak miasto się odradza i zmienia” — mówi Emilija Deksnytė.

Zwiedzanie poprowadzi ponad 400 przewodników-wolontariuszy, którzy od lat są kluczową częścią sukcesu festiwalu. Wycieczki będą odbywać się w języku litewskim, angielskim, ukraińskim oraz migowym.

Weekend Otwartej Architektury organizuje Fundacja Architektury. Open House Vilnius należy do międzynarodowej sieci Open House Worldwide’, zrzeszającej ponad 50 miast na całym świecie, a także uczestniczy w projekcie Open House Europe. Wydarzenie jest częściowo finansowane przez Samorząd Miasta Wilna.

Pałac pogrzebów Ritualas składa się z dwóch skrzydeł, wybudowanych w 1975 i 1987 r. (architekt Česlovas Mozūras) | Fot. Marian Paluszkiewicz

Obiekty tegorocznego programu Open House Vilnius:

Republikański Wileński Szpital Psychiatryczny w Nowej Wilejce; Dūmų Fabrikas — dawna fabryka produkującej kosy; dom mieszkalny w Nowej Wilejce; Litewska Filharmonia Narodowa;

Wycieczki i spotkania

W programie Open House 2026 znalazły również się wycieczki po miejskich terenach zielonych oraz spotkania w biurach specjalistów od kształtowania przestrzeni miejskich.

Wszystkie informacje o obiektach uczestniczących w wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej www.openhousevilnius.lt. Są tam informacje o godzinach zwiedzania, czasie jego trwania oraz przewidywanej liczbie zwiedzających. Organizatorzy zalecają wcześniejsze przybycie do obiektów cieszących się dużym zainteresowaniem, ponieważ może być konieczne oczekiwanie w kolejce ponad godzinę czy nawet ponad dwie. Zwiedzanie odbywać się będzie w sobotę w godzinach 10:00-20:00 oraz w niedzielę w godz. 10:00-18:00. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.