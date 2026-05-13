Strona głównaSpołeczeństwo

Litwa ułatwi ofiarom oszustw odzyskiwanie pieniędzy

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany, które mają zwiększyć ochronę osób poszkodowanych przez oszustów finansowych. Banki i inni dostawcy usług płatniczych mogliby czasowo blokować środki na podejrzanych kontach, a po potwierdzeniu oszustwa — zwracać je ofiarom.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Chaker.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Propozycje zostały zawarte w projektach nowelizacji ustaw o płatnościach i kredycie konsumenckim, skierowanych do konsultacji społecznych. Resort chce także doprecyzować odpowiedzialność instytucji finansowych w przypadkach nieautoryzowanych płatności i kredytów zawartych w wyniku oszustwa.

„Do tej pory największy ciężar finansowy i emocjonalny spoczywał na samych obywatelach, którzy padli ofiarą oszustów finansowych, a możliwości odzyskania utraconych środków są ograniczone. Ponadto w przepisach brakowało jasności co do tego, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność zarówno za nieautoryzowane płatności, jak i za zawarte w wyniku oszustwa umowy o kredyt konsumencki. Proponowane przez nas zmiany są istotne dla bardzo szerokich grup społecznych, ponieważ ułatwią odzyskiwanie środków wyłudzonych przez oszustów, zwiększą zaufanie do całego systemu finansowego, a instytucjom pozwolą skutecznie zapobiegać oszustwom” — mówi minister finansów Kristupas Vaitiekūnas.

Zgodnie z projektem dostawcy usług płatniczych będą musieli monitorować transakcje i wykrywać podejrzane operacje jeszcze przed ich realizacją. Instytucje finansowe zostaną także zobowiązane do informowania klientów o nowych metodach oszustw i sposobach ochrony.

Ministerstwo podkreśla, że skuteczność nowych rozwiązań będzie zależała także od szybkiej reakcji mieszkańców. Osoby, które podejrzewają oszustwo, powinny niezwłocznie kontaktować się ze swoim bankiem i policją.

Czytaj także: Oszuści finansowi są coraz bardziej aktywni

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Finansów

Więcej od autora

Społeczeństwo

„Prezent” w abonamencie, który staje się płatny. RRT reaguje

Darmowe dodatki do abonamentu po kilku miesiącach zamieniają się w płatne usługi, a konsumenci dowiadują się o tym dopiero po otrzymaniu wyższego rachunku. Urząd Regulacji Łączności (RRT) alarmuje, że operatorzy muszą wyraźniej informować klientów o warunkach promocji i rosnących kosztach ukrytych za „prezentami”.
Społeczeństwo

Wykolejenia pociągów na Litwie. Śledczy sprawdzają zaniedbania

Seria wykolejeń na litewskich torach wywołała pytania o bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej. Wstępne ustalenia wskazują na błędy techniczne i ludzkie, ale śledczy nadal sprawdzają, dlaczego zawiodły mechanizmy kontroli i czy tragediom można było zapobiec.
Zdrowie

Minister: Więcej zdrowia w szkołach na Litwie

Podczas konferencji „Biura zdrowia społecznego — pomost ku zdrowszej przyszłości Litwy” (lit. Visuomenės sveikatos biurai — tiltas į sveikesnį Lietuvos rytojų), która odbyła się w piątek 8 maja w Sejmie, minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popovienė zwróciła uwagę na kluczową rolę wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w szkołach.

RedKomy