Litwa ułatwi ofiarom oszustw odzyskiwanie pieniędzy

Propozycje zostały zawarte w projektach nowelizacji ustaw o płatnościach i kredycie konsumenckim, skierowanych do konsultacji społecznych. Resort chce także doprecyzować odpowiedzialność instytucji finansowych w przypadkach nieautoryzowanych płatności i kredytów zawartych w wyniku oszustwa.

„Do tej pory największy ciężar finansowy i emocjonalny spoczywał na samych obywatelach, którzy padli ofiarą oszustów finansowych, a możliwości odzyskania utraconych środków są ograniczone. Ponadto w przepisach brakowało jasności co do tego, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność zarówno za nieautoryzowane płatności, jak i za zawarte w wyniku oszustwa umowy o kredyt konsumencki. Proponowane przez nas zmiany są istotne dla bardzo szerokich grup społecznych, ponieważ ułatwią odzyskiwanie środków wyłudzonych przez oszustów, zwiększą zaufanie do całego systemu finansowego, a instytucjom pozwolą skutecznie zapobiegać oszustwom” — mówi minister finansów Kristupas Vaitiekūnas.

Zgodnie z projektem dostawcy usług płatniczych będą musieli monitorować transakcje i wykrywać podejrzane operacje jeszcze przed ich realizacją. Instytucje finansowe zostaną także zobowiązane do informowania klientów o nowych metodach oszustw i sposobach ochrony.

Ministerstwo podkreśla, że skuteczność nowych rozwiązań będzie zależała także od szybkiej reakcji mieszkańców. Osoby, które podejrzewają oszustwo, powinny niezwłocznie kontaktować się ze swoim bankiem i policją.