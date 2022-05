Oszuści finansowi są coraz bardziej aktywni

W tym roku oszuści finansowi stali się znacznie bardziej aktywni i chciwi. Według statystyk banku SEB, w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku wyłudzili oni od obywateli ponad 1,1 mln euro. Dla porównania, w całym ubiegłym roku było to 2,1 mln euro.

Nigdy nie wolno podawać danych do logowania karty płatniczej lub banku internetowego

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wykorzystując ludzką łatwowierność i samotność, a także wiedząc, że wiele osób chce zarobić pieniądze, przestępcy stosują zarówno dobrze znane sposoby wyłudzania pieniędzy, jak i nowe schematy. Obecnie celem ataków są serwisy inwestycyjne, korespondencja firmowa, serwisy ogłoszeniowe i randkowe, a ofiarą oszustwa może paść każdy — od studenta po dyrektora firmy.

Oszustwa finansowe

W pierwszym kwartale tego roku największe straty spowodowały oszustwa finansowe wymierzone w przedsiębiorstwa. Straciły one ponad 680 000 euro.

Przechwytując korespondencję elektroniczną partnerów biznesowych, oszuści finansowi przekonują ich do przelania środków za towary lub usługi na własne konto bankowe, np. informując swoich partnerów o fałszywym numerze konta bankowego lub wystawiając fałszywą fakturę w imieniu firmy. Zazwyczaj, zanim pracownicy firmy zorientują się, że zostali oszukani, środki finansowe już trafiają do oszustów, a ich odzyskanie może być bardzo trudne. Dlatego ważne jest, aby firmy posiadały jasne zasady zapobiegania takim oszustwom.

Jednym z prostych, ale skutecznych sposobów, jest sprawdzenie danych bankowych partnera pod numerem telefonu, z którego korzystało się w przeszłości, po otrzymaniu informacji o nowych danych bankowych. Dobrym pomysłem jest także okresowe przypominanie pracownikom firmy o tych procesach.

Czytaj więcej: Oszuści telefoniczni coraz bardziej atakują

260 tys. euro wyłudzeń

Oszustwa inwestycyjne są wśród najbardziej popularnych oszustw. W okresie od stycznia do marca wyłudzono od ponad 50 osób ponad 260 000 euro. Osoby, które wpadły w pułapkę oszustw inwestycyjnych, szacują swoje straty w tysiącach, a czasem dziesiątkach tysięcy euro.

Samotne kobiety bardziej narażone

Kobiety samotnie wychowujące dzieci są bardziej narażone na ataki oszustów w okresie kwarantanny, dlatego wiadomości od nieznajomych z portali społecznościowych i randkowych należy traktować z większą podejrzliwością, zwłaszcza, jeśli pochodzą z egzotycznych krajów, takich jak: Ghana, Nigeria, Arabia Saudyjska, Turcja czy Malezja. Oszuści mogą podawać się za miejscowych mieszkańców lub za biznesmenów, żołnierzy, inżynierów przebywających w tych krajach. Po dłuższej pogawędce nagle spotyka ich nieszczęście i potrzebują pomocy finansowej. W tym roku mieszkańcy, którzy wpadli w pułapkę takich oszustów, stracili już ponad 130 000 euro.

Oszustwa związane z kupnem i sprzedażą online

Wśród innych rodzajów oszustw w tym roku nasiliły się oszustwa związane z kupnem i sprzedażą online, zwłaszcza na portalach ogłoszeniowych. W 2021 r. ofiarą tych oszustw padło już ponad pół setki osób, które straciły prawie 100 000 euro. Sprzęt AGD, meble i inne przedmioty, które są zamawiane, kupowane i nigdy nie dostarczane — takie oszustwa to już przeżytek, ale trzeba być bardzo ostrożnym nie tylko przy kupowaniu, ale także przy sprzedawaniu rzeczy.

Oszuści podający się za kupujących, którzy twierdzą, że z różnych powodów nie mogą przelać pieniędzy na konto bankowe, wysyłają link do strony, na której proszą o podanie danych do logowania karty płatniczej i banku internetowego, rzekomo w celu przelania pieniędzy za przedmiot, który chcą kupić. Co więcej, ludzie często są proszeni o wielokrotne powtarzanie procesu, co powoduje wielokrotne naliczanie opłat.

Ważne jest dlatego, aby nigdy nie podawać danych do logowania karty płatniczej lub banku internetowego na podejrzanych stronach internetowych po otrzymaniu linku od osoby prywatnej. Należy podchodzić krytycznie do takich próśb.

Jeśli uważasz, że zostałeś oszukany i przekazałeś pieniądze oszustowi, jak najszybciej poinformuj o tym swój bank i zgłoś ten incydent na policję, dzwoniąc na numer 112. Nie korzystaj z danych kontaktowych podanych przez oszustów.

Czytaj więcej: Uwaga, oszuści znów grasują – NVSC ostrzega przed wyłudzaniem danych osobowych

Na podst.: SEB