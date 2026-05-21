Operacja służb w Solecznikach. Zatrzymano pracownika samorządu

Przeszukania w samorządzie

Informację o zatrzymaniu pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej potwierdził w programie informacyjnym TV3 dyrektor samorządu, Grzegorz Jurgo. Zatrzymany pracuje w samorządzie od pięciu lat.

„W opisie stanowiska tego pracownika wszystkie funkcje były związane z gospodarką komunalną, zajmował się głównie gospodarką cieplną, a także projektami (…) oraz utrzymaniem terenów publicznych” — powiedział Grzegorz Jurgo.

Według doniesień przeszukanie w gabinecie pracownika trwało kilka godzin. „Widzimy tylko, że nie ma komputera, a innych informacji o tym, co dokładnie zostało zabrane i czy w ogóle coś zabrano, nie posiadam” — zaznaczył Jurgo.

Operacja związana z przemytem papierosów

Według informacji TV3 działania organów ścigania są związane z przemytem papierosów z Białorusi. Łącznie zatrzymano prawdopodobnie cztery osoby. Wśród nich wymieniana jest strażniczka graniczna, jednak Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) tego nie potwierdza.

„Żadna strażniczka nie została dzisiaj zatrzymana podczas pełnienia służby. (…) Do końca dnia nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji o zatrzymaniu strażniczek poza służbą” — powiedział Giedrius Mišutis, przedstawiciel VSAT.

Policja potwierdza działania

Przedstawicielka Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego Julija Samorokovskaja potwierdziła agencji BNS sam fakt przeprowadzenia operacji, ale nie podała szczegółów. Według niej działania prowadziło Biuro Policji Kryminalnej Litwy.

„Tak, trwa operacja, ale na razie nie możemy komentować tego szerzej” — stwierdziła Julija Samorokovskaja.