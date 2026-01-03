Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Porozrzucane pudła w łoździejskim. VSAT zabezpieczyła przemyt wart ćwierć miliona euro

    Litewska straż graniczna z Kopciowa (lit. Kapčiamiestis) znalazła w lesie niedaleko granicy z Białorusią 50 tysięcy paczek (100 pudeł) białoruskich papierosów o wartości prawie 260 tysięcy euro. Nie udało się złapać przemytników.

    Autor: KW
    Fot. VSAT

    Czytaj również...

    W środę 31 stycznia w nocy funkcjonariusze VSAT z oddziału w Kopciowie, pełniący służbę w okolicach wsi Kuodžiai (rejon łoździejski), w lesie, na skrzyżowaniu linii kwartalnych, zauważyli wiele białych czworokątnych paczek z haczykami przymocowanymi pośrodku.

    Paczki owinięte folią polietylenową były rozrzucone w promieniu 20 metrów.

    Przemyt rośnie w gwałtownym tempie. Główne kierunki to Białoruś i Łotwa

    Przemytnicy niezłapani

    Straż graniczna zorganizowała kilkugodzinną zasadzkę, ale nie udało się złapać przemytników. Po dokładnym zbadaniu miejsca znaleziska funkcjonariusze VSAT przewieźli paczki do posterunku straży granicznej w Kopciowie. W pomieszczeniach służbowych posterunku straż graniczna sprawdziła 50 paczek.

    W każdym z nich znajdowały się dwa fabryczne kartony z logo fabryki tytoniu „Neman” w Grodnie (Białoruś). Znaleziono w nich 50 tys. paczek papierosów „Minsk 5 Superslims” i „Queen Menthol” z białoruskimi banderolami. Wartość takiej ilości nielegalnych papierosów, wraz z wszystkimi obowiązkowymi podatkami na Litwie, wynosi 259 500 euro.

    Przemyt papierosów rośnie. Wyobraźnia przemytników też

    Do 8 lat więzienia

    W związku z nielegalnym posiadaniem towarów podlegających opodatkowaniu akcyzą, VSAT w Oranach wszczęła dochodzenie, które prowadzi prokurator 2. Wydziału Ścigania Karnego Prokuratury Okręgowej w Kownie. Za te przestępstwa prawo przewiduje grzywnę lub karę pozbawienia wolności do ośmiu lat.

    Ładunek nielegalnych białoruskich papierosów jest tymczasowo przechowywany w posterunku straży granicznej w Kopciowie.

    Litewskie społeczeństwo wykazuje tolerancję dla tańszych papierosów z przemytu
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaVSAT

    Więcej od autora

    Od redakcji

    Wspólnota mieszkańców Rudomina rozmawiała z redakcją „Kuriera Wileńskiego”

    We wtorek 23 grudnia w Centrum Kultury w Rudominie odbyło się spotkanie Rudomińskiej Wspólnoty z redakcją „Kuriera Wileńskiego”. Wspólnota liczy 40 osób, prezesem jest Marian Simonowicz.
    Religia

    Orędzie Urbi et Orbi Leona XIV. „Solidarność z tymi, którzy są słabsi i uciskani”

    Papież Leon XIV w wygłoszonym w Watykanie orędziu na Boże Narodzenie zaapelował o przerwanie walk w Ukrainie i odwagę podjęcia szczerego, bezpośredniego i pełnego szacunku dialogu. Europę wezwał, by nadal inspirowała duchem wspólnoty i współpracy oraz była wierna swoim chrześcijańskim korzeniom.
    Nekrolog

    Odszedł Roman Rotkiewicz, były tancerz i dyrektor „Wilii”, choreograf

    Zmarł Roman Rotkiewicz, działacz społeczności Polaków na Litwie. Na przełomie tysiącleci był dyrektorem zespołu „Wilia”. Miał 78 lat.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.