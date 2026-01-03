W środę 31 stycznia w nocy funkcjonariusze VSAT z oddziału w Kopciowie, pełniący służbę w okolicach wsi Kuodžiai (rejon łoździejski), w lesie, na skrzyżowaniu linii kwartalnych, zauważyli wiele białych czworokątnych paczek z haczykami przymocowanymi pośrodku.

Paczki owinięte folią polietylenową były rozrzucone w promieniu 20 metrów.

Przemytnicy niezłapani

Straż graniczna zorganizowała kilkugodzinną zasadzkę, ale nie udało się złapać przemytników. Po dokładnym zbadaniu miejsca znaleziska funkcjonariusze VSAT przewieźli paczki do posterunku straży granicznej w Kopciowie. W pomieszczeniach służbowych posterunku straż graniczna sprawdziła 50 paczek.

W każdym z nich znajdowały się dwa fabryczne kartony z logo fabryki tytoniu „Neman” w Grodnie (Białoruś). Znaleziono w nich 50 tys. paczek papierosów „Minsk 5 Superslims” i „Queen Menthol” z białoruskimi banderolami. Wartość takiej ilości nielegalnych papierosów, wraz z wszystkimi obowiązkowymi podatkami na Litwie, wynosi 259 500 euro.

Do 8 lat więzienia

W związku z nielegalnym posiadaniem towarów podlegających opodatkowaniu akcyzą, VSAT w Oranach wszczęła dochodzenie, które prowadzi prokurator 2. Wydziału Ścigania Karnego Prokuratury Okręgowej w Kownie. Za te przestępstwa prawo przewiduje grzywnę lub karę pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Ładunek nielegalnych białoruskich papierosów jest tymczasowo przechowywany w posterunku straży granicznej w Kopciowie.