    Przemyt rośnie w gwałtownym tempie. Główne kierunki to Białoruś i Łotwa

    15 mln paczek papierosów zostało zatrzymanych w tym roku na Litwie — to rekordowa liczba kontrabandy przechwyconej przez służby graniczne, celne i policję. Przemytnicy szukają nowych dróg, a głównym kierunkiem stała się Łotwa, coraz częściej wykorzystywana w wypadku transportu powietrznego i rzecznego.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Przemytniczy balon pękł.
    Liczba przechwyconych papierosów jest prawie trzykrotnie większa niż przed rokiem | Fot. VSAT

    Trzykrotny wzrost

    W tym roku Straż Graniczna zatrzymała już prawie 4 mln przemycanych paczek papierosów, podczas gdy w całym ubiegłym roku było to 1,4 mln.
    — Oznacza to, że liczba przechwyconych papierosów jest prawie trzykrotnie większa — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Giedrius Mišutis, rzecznik Służby Ochrony Granicy Państwowej (VSAT).

    Jak wyjaśnia Giedrius Mišutis, po raz pierwszy więcej papierosów przemycano z Łotwy niż z Białorusi.

    — W poprzednich latach taka sytuacja nie miała miejsca, bo zawsze dominował przemyt z Białorusi. W tym roku jednak 52 proc. zatrzymanych paczek pochodzi z Łotwy — ponad 2 miliony. Pozostała część pochodzi z Białorusi — podkreśla rzecznik VSAT.

    Nielegalne fabryki, przemyt powietrzny i różnice cen

    Większość kontrabandy z Łotwy pochodzi z nielegalnych fabryk działających w tym kraju.

    — Papierosy te to podróbki światowych marek, takich jak Winston czy Marlboro, a także imitacje białoruskich wyrobów tytoniowych. Z Łotwy trafiają do nas również papierosy białoruskie — wyjaśnia Mišutis.

    Zatrzymano także 1,3 mln paczek przewożonych drogą powietrzną — za pomocą dronów i meteobalonów.

    Jak tłumaczy rzecznik VSAT, przemyt drogą lądową stał się trudniejszy.

    — Litwa, broniąc się przed napływem migrantów, zainstalowała fizyczną barierę i systemy monitoringu na granicy z Białorusią, a także zamknęła część przejść oraz trasę kolejową wykorzystywaną wcześniej przez przemytników — zaznacza Mišutis.
    Obecnie jedna trzecia kontrabandy trafia na Litwę drogą powietrzną, a około 100 tys. paczek próbowano przewieźć rzekami, m.in. Niemnem i Wilią.

    — Głównym czynnikiem sprzyjającym przemytowi jest różnica cen — paczka papierosów na Białorusi kosztuje ok. jeden euro, a na Litwie prawie pięć euro. Litwa, granicząc z Białorusią, pozostaje nie tylko celem, ale też szlakiem tranzytowym przemytu do innych krajów Europy — mówi Mišutis.

    Walka z dużym przemytem

    Z kolei Gediminas Kulikauskas, rzecznik działu kryminalistyki Służby Celnej RL w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznacza, że celnicy również notują rekordowe wyniki.

    — W tym roku służby celne zatrzymały aż 6 mln paczek o wartości ok. 30 mln euro. To wynik osiągnięty w zaledwie dziewięć miesięcy, podczas gdy w całym ubiegłym roku zatrzymano 4,5 mln paczek papierosów — mówi Gedinimas Kulikauskas.
    Jak podkreśla, dział kryminalistyki zajmuje się wyłącznie dużą kontrabandą, obejmującą przemyt o znacznej wartości i skali.

    Jak dodaje Kulikauskas, przemyt nie dotyczy wyłącznie papierosów — powszechny jest też przemyt narkotyków, gotówki i pojazdów.
    — Około 38 proc. przechwyconych wyrobów to podróbki znanych marek tytoniowych, prawdopodobnie wytwarzanych w nielegalnych fabrykach — wyjaśnia rzecznik.
    Litewska służba celna już drugi rok z rzędu prowadzi stuprocentową kontrolę towarów, prześwietlając każdą ciężarówkę promieniami rentgenowskimi.

    — W związku z tym przemytnicy szukają alternatywnych sposobów działania — dodaje.

    Charakter tranzytowy

    W ostatnim czasie wzrosła liczba przypadków przemytu z Łotwy, a także zatrzymań na lotniskach i w portach morskich.

    — Większość przemytu ma charakter tranzytowy — towary są jedynie przewożone przez terytorium Litwy — podsumowuje Kulikauskas.

    W walkę z przemytem zaangażowana jest także policja. Jak informuje Gediminas Kulikauskas, w tym roku funkcjonariusze policji zatrzymali około 5 mln paczek papierosów.

    Litewskie społeczeństwo wykazuje tolerancję dla tańszych papierosów z przemytu
