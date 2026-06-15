Program Akademii od lat przyciąga młodych ludzi z pasją, oferując im przestrzeń do artystycznych poszukiwań, pracy nad własną ekspresją oraz udziału w profesjonalnie przygotowanych projektach teatralnych. Uczestnicy poprzednich edycji brali udział w spektaklach, warsztatach i wydarzeniach artystycznych, a także prezentowali swoje osiągnięcia na festiwalach w kraju i za granicą.

Wśród wcześniejszych realizacji znalazły się m.in. spektakle „Balladyna Reloaded” oraz „Casting na człowieka”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności i środowiska teatralnego. Jak podkreślają organizatorzy, Akademia to nie tylko nauka aktorstwa, ale również proces budowania odwagi scenicznej, kreatywności oraz umiejętności współpracy w zespole.

W nowej edycji uczestnicy mogą liczyć na intensywne warsztaty aktorskie, pracę nad projektami scenicznymi, udział w przygotowaniach do premier oraz możliwość udziału w festiwalach i wydarzeniach artystycznych.

Rekrutacja – jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w naborze, kandydaci powinni przygotować krótki materiał wideo prezentujący ich umiejętności lub zainteresowania artystyczne. Może to być monolog aktorski, śpiew, taniec, improwizacja lub dowolna inna forma ekspresji twórczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca.

Materiały wideo należy przesyłać na adres: my.sol.orient@gmail.com.

Organizatorzy podkreślają, że nie szukają osób „idealnych”, lecz młodych ludzi z energią, pasją i chęcią twórczego działania.

Akademia Teatralna SOL ORIENS zaprasza wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje talenty i stać się częścią zespołu tworzącego ambitne projekty teatralne.

Organizatorzy