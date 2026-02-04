Więcej
    „Balladyna Reloaded” w Wilnie – klasyka Słowackiego w nowoczesnym wydaniu muzycznym.

    Już 20 lutego o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie** widzowie będą mogli zobaczyć spektakl muzyczny **„Balladyna Reloaded – Electro Musical”**, inspirowany dramatem Juliusza Słowackiego. To nowoczesna interpretacja klasycznego dzieła, która łączy teatr, muzykę i współczesne środki sceniczne, przyciągając zarówno młodszych, jak i starszych widzów.

    Autor: KW
    Spektakl.
    Fot. Teatr Sol Oriens

    Spektakl w reżyserii Bożeny Sosnowskiej doczekał się także realizacji telewizyjnej, jednak twórcy podkreślają, że prawdziwa siła przedstawienia ujawnia się podczas występu na żywo. Atmosferę tworzą sceniczne kostiumy, nowoczesne aranżacje muzyczne oraz śpiew wykonywany na żywo, co pozwala publiczności w pełni zanurzyć się w opowiadanej historii.

    Fot. Teatr Sol Oriens

    Przedstawienie proponuje świeże spojrzenie na losy Balladyny, ukazując znany dramat w dynamicznej i atrakcyjnej dla współczesnego widza formie. To propozycja szczególnie interesująca dla młodzieży szkolnej, która może w przystępny i nowoczesny sposób spotkać się z klasyką polskiej literatury.

    Fot. Teatr Sol Oriens

    Organizatorzy zachęcają szkoły oraz grupy zorganizowane do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu, które może stać się wartościowym doświadczeniem kulturalnym i edukacyjnym.

    Bilety dostępne są online:
    https://tickets.paysera.com/lt/event/balladyna-reloaded-electro-musical-2751

    W sprawie biletów grupowych można kontaktować się pod numerem **+370 767 979 839** lub poprzez wiadomość w systemie Tamo.

    Fot. Teatr Sol Oriens

    Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników teatru i muzyki na wieczór, który pokazuje, że klasyka w nowoczesnej odsłonie nadal potrafi poruszać i inspirować współczesną publiczność.

    Spektakl.
    Fot. Teatr Sol Oriens

