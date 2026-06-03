Sąjūdis — ruch, który zmienił historię Litwy

Kluczowa rola w drodze do niepodległości

— Sąjūdis doprowadził Litwę do niepodległości i odegrał w tym procesie kluczową rolę bez żadnych wątpliwości. Sama idea stworzenia organizacji, która miałaby na celu reprezentowanie interesów Litwinów i w konsekwencji walkę o wolność, była zasadniczym krokiem, który ostatecznie doprowadził do tego, że jesteśmy wolni i niepodlegli. Warto podkreślić, że na Sąjūdis często patrzy się przez pryzmat polityczny, ale w swojej istocie była to przede wszystkim organizacja społeczna. Należy to jasno zaznaczyć. W jej działaniach uczestniczyło wielu przedstawicieli kultury i sztuki, a jej zadania wykraczały poza samą walkę polityczną, ponieważ celem było również budowanie świadomości narodowej i podobne działania. Jej rola była więc naprawdę bardzo istotna — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Matas Baltrukevičius, politolog i analityk powiązany z Wileńskim Instytutem Analizy Politycznej.

Jak podkreśla politolog, gdyby nie Sąjūdis, to prędzej czy później ze względu na sprzyjające warunki historyczne i polityczne i tak mogłyby powstać podobne organizacje społeczne i narodowe. Warto przy tym zauważyć, że również Łotwa i Estonia wywalczyły niepodległość podobnymi drogami, poprzez ruchy obywatelskie i stopniową mobilizację społeczeństwa. Jednak w przypadku Litwy to właśnie Sąjūdis odegrał rolę najważniejszą i w praktyce przesądzającą o kierunku oraz dynamice zmian.

Produkt swojej epoki

Sąjūdis był bardzo unikalnym produktem swojej epoki. Powstał 3 czerwca 1988 r. i wyrósł w specyficznych warunkach schyłkowego okresu systemu sowieckiego. W tamtym czasie kontekst polityczny i społeczny sprzyjał powstawaniu szerokich ruchów obywatelskich, które potrafiły jednoczyć różne środowiska wokół wspólnego celu. Dziś żyjemy już w zupełnie innych warunkach, dlatego trudno sobie wyobrazić powstanie organizacji, która w podobny sposób tak szeroko odpowiadałaby na potrzeby społeczne i jednoczyła tak różne grupy.

— Wówczas sytuacja była stosunkowo klarowna — głównym i dominującym pytaniem była kwestia niepodległości. Nawet w momencie powstawania Sąjūdisu do samej idei pełnej niezależności podchodzono ostrożnie. Dla wielu była to ambicja pożądana, ale jednocześnie odległa i nie w pełni realna w danym momencie politycznym. Nie zawsze istniała wystarczająca odwaga, aby mówić o niej wprost, ponieważ obawiano się tworzenia nadmiernych oczekiwań, które mogłyby wyprzedzać realne możliwości ówczesnej sytuacji — mówi.

Współczesna perspektywa i wyzwania obywatelskie

Jak zaznaczył, dziś czasy są zupełnie inne, żyjemy w wolnym i niepodległym państwie, a ogromna droga, którą Litwa przeszła przez 36 lat niepodległości, jest wyraźnie widoczna. Naturalne jest więc, że Sąjūdis pozostaje wyjątkowym zjawiskiem swojego czasu, epoka się zmienia, zmieniają się potrzeby i nie ma już tak szerokiego, wspólnego interesu, który mógłby tak wielu ludzi jednoczyć.

— W Litwie chciałoby się widzieć więcej aktywnych organizacji społecznych, które działałyby niekoniecznie bezpośrednio w sferze polityki, ale ogólnie broniły różnych interesów społecznych, aby zwiększyć aktywność obywatelską i częstsze wyrażanie własnych opinii. Nie tylko poprzez najprostszą formę uczestnictwa, jaką są wybory, ale także poprzez inne działania, w których ludzie mogliby bronić swoich interesów — podkreśla politolog.

Najnowsze wskaźniki siły obywatelskiej pokazują, że następują pewne pozytywne zmiany, jednak droga nadal nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Być może chciałoby się więcej, ale nasze tradycje demokratyczne nie są jeszcze tak głęboko zakorzenione, takie procesy kształtują się w krajach, które nieprzerwanie od wielu pokoleń żyją w warunkach demokracji.