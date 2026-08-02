W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 29 (83) z 25–31 lipca 2026 r. ukazał się wywiad ze Zbigniewem Balcewiczem, sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy i pierwszym redaktorem naczelnym „Kuriera Wileńskiego”. Balcewicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówił o zmianie tytułu gazety w 1990 r., o swojej działalności politycznej i o polskich mediach na Litwie.

Nieopodal Wilna

Pytany o to, skąd wyniósł swoje poglądy, opisał „Kurierowi Wileńskiemu” miejsce, z którego pochodzi.

„Pochodzę z Zawiasów. Ten zaścianek już nie istnieje — był obok państwowego majątku Legaciszki, gdzie w okresie międzywojennym założono ośrodek wypoczynkowy dla studentów Uniwersytetu Stefana Batorego. To ponad 2 km za Wilią do stacji Łoździany. Tamtędy przechodziła międzywojenna linia demarkacyjna między Polską a Litwą. Do dziś przy szosie do Kowna, w Łoździanach, zachowała się dawna strażnica. Ojciec nie był zbyt wykształcony, ale interesował się polityką, słuchał radia” — powiedział sygnatariusz.

Prorocze słowa ojca

W słowa ojca wówczas nie wierzył.

„Mówił mi wtedy coś, co uważałem za niemożliwe: »Poczekaj, wszystko wróci, wróci niepodległość, ustrój sowiecki się zachwieje«. Trudno było w to uwierzyć — wydawał się betonem nie do ruszenia. A jednak miał rację” — przyznał w rozmowie z „KW”.

Matka pochodziła z okolic Oszmiany na dzisiejszej Białorusi.

„Mama pochodzi z dzisiejszej Białorusi, niedaleko Oszmiany. Bardzo wcześnie została sierotą. Jako dziecko trafiła do Wilna wraz z o cztery lata młodszą siostrą — za koleją był sierociniec założony przez Kościół dla dzieci z Białorusi, prowadzony po białorusku. Uczęszczała do gimnazjum białoruskiego przy Ostrej Bramie, gdzie dziś jest Brama Bazyliańska; skończyła 6 klas, zatem pracowała. Z ojcem pobrali się przed wojną, mieszkali w Wilnie. Gdy zaczęła się wojna, ojciec poszedł walczyć, a mama pojechała do jego rodzinnego domu na wsi” — wyjaśnił „Kurierowi Wileńskiemu”.

Wojenne losy

O wojennych losach ojca mówił oszczędnie.

„Był podobno nawet na Ukrainie, uciekł z niewoli sowieckiej, praktycznie pieszo, i wrócił do Wilna. Prześladowany nie był, bo o jego przeszłości nie wiedziano — choć chwalić się nią nie mógł ani przed Litwinami, ani przed Sowietami” — odpowiedział na pytanie dziennikarza „KW”.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 29 (83) z 25–31 lipca 2026 r.