W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 21 (59) z 30 maja – 5 czerwca 2026 r. ukazał się wywiad z Marią Klimaszewską, dyrektor Szkoły w Leszczyniakach (Lazdynai) w Wilnie.

Na pytanie dziennikarza o współpracę szkoły z „Kurierem Wileńskim” i oczekiwania wobec redakcji, Maria Klimaszewska zaznaczyła, że przede wszystkim społeczność oczekuje więcej materiałów o samej szkole.

— Prenumerujemy, nauczyciele nawet omawiają niektóre ciekawsze numery czy artykuły na lekcjach. Czytanie po polsku, w tym też prasy, to część wychowania. Z kolei jeśli mowa o tym, czego potrzebujemy, to mówiąc prosto — więcej reklamy samej szkoły. Więcej obecności, relacjonowania wydarzeń, koncertów, projektów. Realizujemy aktywny udział w międzynarodowych projektach — przez ostatnie trzy lata uczniowie odwiedzili wiele państw, m.in. za pośrednictwem programu Erasmus+ dla szkół, chociażby Polskę, Rumunię — powiedziała dyrektor „Kurierowi Wileńskiemu”.

Klimaszewska wskazała też na konkretny efekt, którego szkoła nie osiągnie samodzielnie bez gazety — trwałość przekazu i dotarcie do czytelników niekorzystających z mediów społecznościowych.

— Nie każdy zajrzy na stronę szkoły czy na Facebooka. Gdyby jednak artykuł pojawił się w „Kurierze Wileńskim” — że ktoś gdzieś był, coś widział, czegoś się nauczył — to byłoby świetnie. Wtedy to trafi i do archiwum, i do szerszego grona — wyjaśniła.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 21 (59) z 30 maja – 5 czerwca 2026 r. oraz na portalu dziennika.