Goście z Czarnego Boru
21 kwietnia 2026 r. redakcja „Kuriera Wileńskiego” odwiedzona została przez uczniów klasy 6. z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Grupa uczniów pod opieką nauczycielek Brygidy Szarandy i Renaty Jočienė miała okazję zapoznać się z pracą redakcji i drukarni, a także poznać tajniki pracy dziennikarza.
Dla jednych uczniów drukowana gazeta nie była niczym nowym, gdyż znają ją z rodzinnych domów, dla innych zaś było to nowe doświadczenie — podobnie, jak wiedza, że we wszystkich mediach, jak radiu, telewizji czy portalach, pracują dziennikarze, których nazwa zawodu bierze się od… dziennika.
Młodzi goście redakcji mieli możliwość dyskusji o tym, czym jest informacja i po co ludzie potrzebują informacji, jakie narządy służą do jej odbioru i przekazywania, a także, jaka jest rola mediów, czyli przekaźników informacji.
Czy o nas będą czytali historycy?
Uczniów z czarnoborskiego gimnazjum interesowało, jakie pytania musi zadawać dziennikarz, tworząc materiał, a także ile można za taką pracę zarobić i kto jest w redakcji najważniejszy. Ciekawili się, jak to jest rozmawiać z prezydentami państw i wskazywali w wydrukowanych numerach gazet na zdjęcia znajomych polityków, wśród których najbardziej rozpoznawalny okazał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Uczniowie także analizowali, w jaki sposób później historia jest tworzona na podstawie właśnie publikacji prasowych i zastanawiali się, czy poprzez bycie uwiecznionymi na wycieczce do redakcji, sami stali się częścią historii, którą ktoś za sto lat będzie opisywał na podstawie archiwum gazety.
Wisienka na torcie: drukarnia
Najwięcej emocji i pytań wzbudziła jednak wizyta w drukarni — pojawiały się pytania o koszt maszyn, i o to, dlaczego niektóre, wykonujące podobne funkcje, muszą występować w parach, a nie da się dwóch maszyn zastąpić jedną. Ważne było także zainteresowanie bezpieczeństwem i higieną pracy w drukarni — z farbami, papierem i maszynami, większymi gabarytowo od człowieka.
Niektórzy uczniowie mieli także zawczasu przygotowane pytania, dotyczące choćby tego, w jaki sposób komputeryzacja wpłynęła na pracę redakcji i cały proces wydawniczy. Zaś pytania o to, gdzie można nabyć gazetę — budzą nadzieję, że kolejne pokolenie Polaków na Litwie będzie sięgało po polską prasę.
Redakcja „Kuriera Wileńskiego” bardzo się cieszy z wizyty uczniów klasy szóstej z Gimnazjum im. świętej Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze i liczy, że przyniosła ona uczniom odpowiedzi na pytania, a także zaowocuje nowymi zainteresowaniami i zmotywuje do dalszego pogłębiania wiedzy.