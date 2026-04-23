Goście z Czarnego Boru

21 kwietnia 2026 r. redakcja „Kuriera Wileńskiego” odwiedzona została przez uczniów klasy 6. z Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Grupa uczniów pod opieką nauczycielek Brygidy Szarandy i Renaty Jočienė miała okazję zapoznać się z pracą redakcji i drukarni, a także poznać tajniki pracy dziennikarza.

Dla jednych uczniów drukowana gazeta nie była niczym nowym, gdyż znają ją z rodzinnych domów, dla innych zaś było to nowe doświadczenie — podobnie, jak wiedza, że we wszystkich mediach, jak radiu, telewizji czy portalach, pracują dziennikarze, których nazwa zawodu bierze się od… dziennika.

Młodzi goście redakcji mieli możliwość dyskusji o tym, czym jest informacja i po co ludzie potrzebują informacji, jakie narządy służą do jej odbioru i przekazywania, a także, jaka jest rola mediów, czyli przekaźników informacji.

Czy o nas będą czytali historycy?

Uczniów z czarnoborskiego gimnazjum interesowało, jakie pytania musi zadawać dziennikarz, tworząc materiał, a także ile można za taką pracę zarobić i kto jest w redakcji najważniejszy. Ciekawili się, jak to jest rozmawiać z prezydentami państw i wskazywali w wydrukowanych numerach gazet na zdjęcia znajomych polityków, wśród których najbardziej rozpoznawalny okazał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Uczniowie także analizowali, w jaki sposób później historia jest tworzona na podstawie właśnie publikacji prasowych i zastanawiali się, czy poprzez bycie uwiecznionymi na wycieczce do redakcji, sami stali się częścią historii, którą ktoś za sto lat będzie opisywał na podstawie archiwum gazety.

Fot. Janina Jarosz

Wisienka na torcie: drukarnia

Najwięcej emocji i pytań wzbudziła jednak wizyta w drukarni — pojawiały się pytania o koszt maszyn, i o to, dlaczego niektóre, wykonujące podobne funkcje, muszą występować w parach, a nie da się dwóch maszyn zastąpić jedną. Ważne było także zainteresowanie bezpieczeństwem i higieną pracy w drukarni — z farbami, papierem i maszynami, większymi gabarytowo od człowieka.

Niektórzy uczniowie mieli także zawczasu przygotowane pytania, dotyczące choćby tego, w jaki sposób komputeryzacja wpłynęła na pracę redakcji i cały proces wydawniczy. Zaś pytania o to, gdzie można nabyć gazetę — budzą nadzieję, że kolejne pokolenie Polaków na Litwie będzie sięgało po polską prasę.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” bardzo się cieszy z wizyty uczniów klasy szóstej z Gimnazjum im. świętej Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze i liczy, że przyniosła ona uczniom odpowiedzi na pytania, a także zaowocuje nowymi zainteresowaniami i zmotywuje do dalszego pogłębiania wiedzy.