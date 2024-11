Dzięki posłudze sióstr urszulanek, ich oddaniu oraz niezłomnej misji, szkoła stała się miejscem nie tylko nauki, lecz także wychowania w duchu chrześcijańskich idei, otwartości i wzajemnego szacunku. Społeczność gimnazjum oraz licznie przybyli goście zebrali się, aby uczcić ten wyjątkowy dorobek, który od pokoleń wzbogaca naszą społeczność i wpływa na kształtowanie postaw młodych ludzi.

Uroczystość zaszczyciło liczne grono wyjątkowych gości, wśród których był ks. Arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo oraz duchowni z Polski i Litwy, posłowie na sejm, w tym Włodzimierz Tomaszewski – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji oraz Barbara Ostasiewicz – Dyrektor Biura Poselskiego Rzeczyspolitej Polskiej; Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm Litwy, także Jolanta Wiśnioch, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. Z różnych zakątków Polski przybyły do nas siostry urszulanki, w tym przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, m. Beata Mazur z Warszawy oraz wierna wieloletnia przyjaciółka naszej placówki s. urszulanka Aleksandra Topola.

Obecni byli przedstawiciele władzy samorządowej, oświatowej oraz lokalnej rejonu wileńskiego, Edyta Tamošiūnaitė, Wicemer rejonu wileńskiego, Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji rejonu wileńskiego, Waldemar Urban, radny rejonu wileńskiego, Nijolia Ragucka starsza specjalistka wydziału oświaty rejonu wileńskiego, także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, centrów, placówek oświatowych i firm z Polski, dyrektorzy sąsiednich placówek oświatowych, byli dyrektorzy, nauczyciele seniorzy, uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci szkoły, polskojęzyczne media.

Na początku obchodów społeczność gimnazjum oraz przybyli goście, zebrali się na cmentarzu sióstr urszulanek, by oddać hołd zmarłym. Znicze, które zapalili w intencji pamięci i wdzięczności, symbolizowały nie tylko pamięć o przeszłości, ale również trwałe więzi, jakie łączą ich ze wspólnotą sióstr. Złożone wieńce miały również charakter symboliczny, wskazując na znaczenie dziedzictwa religijnego i edukacyjnego sióstr w życiu lokalnej społeczności.

Po ceremonii na cmentarzu, uczestnicy udali się do kościoła im. bł. ks. Michała Sopoćki w Czarnym Borze, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta. Liturgię celebrowali wybitni goście: ks. Arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo oraz ks. Arcybiskup metropolita wileński Gintaras Linas Grušas, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie. Podczas Mszy św. zostały poświęcone obrazy św. Urszuli Ledóchowskiej oraz bł. ks. Michała Sopoćki, autorstwa malarza litewskiego Pauliusa Juški. Te dzieła sztuki, będące wynikiem głębokiej refleksji artysty nad duchowością i misją sióstr urszulanek, stały się nie tylko wizualnym wyrazem czci, ale także duchowym wzbogaceniem dla obecnych w kościele. Uczestnicy Mszy modlili się, dziękując za życie i działalność tych niezwykłych postaci, które wpisały się w historię regionu oraz duchowej i edukacyjnej pracy na rzecz młodzieży.

Po mszy świętej goście przybyli do gimnazjum, gdzie zostali przywitani polonezem, tradycyjnym tańcem, który łączy pokolenia.

Po przywitaniu dostojnych gości dyrektor gimnazjum Ligia Korzeniewska, przedstawiła multimedialną prezentację o historii powstania i działalności szkoły na przestrzeni 105 lat. W tym dniu Gimnazjum otrzymało list gratulacyjny od Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser -Duda, który został odczytany podczas jubileuszowej uroczystości. Z czego jesteśmy bardzo dumni.

Część artystyczna pt. „Budować świat z uśmiechem na twarzy” rozpoczęła się spektaklem o pracy i misji sióstr w Czarnym Borze, o pierwszych krokach, które były pełne wyzwań, ale również pełne entuzjazmu i nadziei na rozwój duchowy i edukacyjny dzieci i młodzieży.

Występ rozpoczął się od wykonania najbardziej znanych pieśni wileńskich i litewskich, które zabrzmiały w wykonaniu szkolnego zespołu „Boróweczka”. Ciepłe, ale pełne zadumy interpretacje wprowadziły publiczność w nastrój refleksji nad kolorytem ziemi polskiej i litewskiej. Koncert był nie tylko wystąpieniem artystów, ale także prawdziwym świętem wspólnego śpiewania. Publiczność razem z zespołem nuciła melodyjną piosenkę „Walc wileński” oraz została zaproszona do zbiorowego wykonania utworu „Bo nasze gimnazjum to jedna rodzina” — co spotkało się z ogromnym entuzjazmem. Wspólne śpiewanie nie tylko zbliżyło uczestników spotkania, ale także pozwoliło poczuć się częścią żywej tradycji, której znaczenie wciąż jest aktualne. Elementy muzyczne koncertu były przeplatane ludowymi tańcami m.in. poleczką, kujawiakiem czy energicznym tańcem śląskim. Wydarzenie to okazało się być doskonałą okazją do refleksji nad miejscem tradycji w naszym życiu.

Na zakończenie imprezy dyrektor gimnazjum podziękowała za przybycie i za wspólne świętowanie tego pięknego jubileuszu, który jest świadectwem tradycji, wiedzy oraz wartości, jakie przekazywano kolejnym pokoleniom uczniów oraz życzyła wszystkim wielu niezapomnianych chwil spędzonych w tym historycznym miejscu. Społeczność Gimnazjum serdecznie dziękuje współorganizatorom święta ks. Andrzejowi Szuszkiewiczowi rektorowi kościoła pw. bł. Michała Sopoćko w Czarnym Borze oraz Tadeuszowi Aszkielańcowi staroście gminy Czarny Bór.

Jubileusz 100-lecia przybycia sióstr urszulanek do Czarnego Boru to wyjątkowy moment, który przypomina o sile ich misji, o pracy na rzecz lokalnej społeczności i o długotrwałym wpływie, jaki ich obecność wywarła na regionie.

| Fot. Jolanta Liachovičienė

Ewa Kupcewicz, Renata Jočienė