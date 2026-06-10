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Wyrok za przemyt papierosów balonami z Białorusi. Sąd zasądził odszkodowanie

Balony wykorzystane do przemytu papierosów z Białorusi doprowadziły nie tylko do zatrzymania przemytnika, ale także do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym na Litwie. Teraz sąd wydał wyrok, który może stać się ważnym sygnałem dla osób angażujących się w podobny proceder.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Lotnisko.
Przemyt papierosów przy użyciu balonów doprowadził do zakłóceń w ruchu lotniczym i strat poniesionych przez litewskie lotniska | Fot. LTOU

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Skazany za przemyt

Jak poinformowała prokuratura, Sąd Rejonowy Okręgu Wileńskiego uznał mieszkańca rejonu solecznickiego D. K. za winnego przemytu oraz nielegalnego posiadania wyrobów akcyzowych w ramach zorganizowanej grupy. Mężczyzna, urodzony w 1993 r., w październiku ubiegłego roku odbierał papierosy przetransportowane z Białorusi za pomocą balonów meteorologicznych.

Po zsumowaniu z wcześniej orzeczoną i niezapłaconą częścią kary, sąd wymierzył mu grzywnę w wysokości 20 tys. euro. Dodatkowo skonfiskowano na rzecz państwa równowartość samochodu wykorzystywanego w przestępczej działalności — 880 euro.

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Zatrzymanie podczas odbioru papierosów

Z ustaleń śledztwa wynika, że w nocy z 21 na 22 października 2025 r. D. K., działając wspólnie z osobami przebywającymi na terytorium Białorusi, udał się do lasu w miejscowości Pajuodžiai w rejonie wileńskim, aby odebrać kontrabandę dostarczoną balonami.

Funkcjonariusze Państwowej Służby Ochrony Granic (VSAT) zatrzymali mężczyznę podczas przenoszenia do samochodu VW Passat 1,5 tys. paczek papierosów NZ Gold oznaczonych białoruskimi znakami akcyzy. Wartość przejętego towaru wraz z należnymi podatkami wyniosła 7 755 euro.

Sąd podkreślił, że skazany był już wcześniej karany za przemyt, a jego działania naruszały przepisy celne oraz dotyczące obrotu towarami objętymi podatkiem akcyzowym.

Przemyt sparaliżował lotnisko

Kluczowym elementem sprawy były skutki przemytu dla funkcjonowania lotnisk. Sąd w całości uwzględnił pozew cywilny spółki Litewskie Porty Lotnicze (LTOU) i zasądził od D. K. 22 108 euro odszkodowania za poniesione straty.

Według danych przedstawionych przez LTOU, w nocy z 21 na 22 października ruch lotniczy został wstrzymany na ponad osiem godzin z powodu zagrożenia stwarzanego przez balony meteorologiczne wykorzystywane do przemytu. W tym czasie odwołano 25 lotów, 9 przekierowano do innych portów lotniczych, a 20 lotów zostało opóźnionych. Utrudnienia dotknęły 6 992 pasażerów.

Zgodnie z wyrokiem D. K. będzie musiał również zapłacić odsetki w wysokości 5 proc. rocznie od zasądzonej kwoty, liczone od momentu uprawomocnienia się wyroku do całkowitej spłaty odszkodowania.

LTOU: to ważny sygnał dla przestępców

Decyzję sądu pozytywnie ocenił dyrektor generalny LTOU Simonas Bartkus.

„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję sądu o całkowitym uwzględnieniu powództwa cywilnego litewskich portów lotniczych i zasądzeniu odszkodowania za poniesione przez nas szkody. Od samego początku zajmowaliśmy stanowisko, że takie działania nie mogą pozostać bez konsekwencji — stanowią one zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, zakłócają działalność portów lotniczych, wyrządzają szkodę państwu i bezpośrednio dotykają tysiące pasażerów” — powiedział Simonas Bartkus.

Szef litewskich lotnisk podkreślił, że spółka będzie nadal dochodzić odszkodowań od osób odpowiedzialnych za działania zakłócające ruch lotniczy i zagrażające bezpieczeństwu.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. LTOU, ELTA

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