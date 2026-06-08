Pokaz filmu „Droga pielgrzyma” w DKP w Wilnie

Szczególne miejsce w filmie zajmują także mieszkańcy Wileńszczyzny, którzy od lat otwierają swoje domy i serca dla pielgrzymów. To właśnie te spotkania — pełne życzliwości, wzruszeń i poczucia wspólnoty — tworzą niepowtarzalny charakter pielgrzymki i stanowią ważną część opowieści przedstawionej na ekranie.

„Droga Pielgrzyma” to film o spotkaniu — z drugim człowiekiem, z samym sobą i, dla wielu, z Bogiem. To opowieść o ludziach różnych pokoleń i doświadczeń, których łączy pragnienie odnalezienia sensu, nadziei i wewnętrznego pokoju.

Produkcja została doceniona przez widzów i środowisko filmowe. Film zdobył Nagrodę Publiczności podczas 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Maksymiliany” oraz był nominowany do konkursu głównego 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni.

Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem Karolem Pawłowskim, podczas którego będzie można porozmawiać o kulisach powstawania filmu, fenomenie pielgrzymowania oraz niezwykłych historiach, które wydarzyły się na trasie z Suwałk do Wilna.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie