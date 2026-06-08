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Pokaz filmu „Droga pielgrzyma” w DKP w Wilnie

„Droga Pielgrzyma” w reżyserii Karola Pawłowskiego — poruszającej opowieści o wierze, nadziei, wspólnocie i drodze prowadzącej do Ostrej Bramy będzie wyświetlany 16 czerwca o godz. 18:30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sali teatralnej). Film przedstawia uczestników Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki–Wilno. Przez dziesięć dni twórcy towarzyszyli pielgrzymom, rejestrując nie tylko trud codziennej wędrówki, ale przede wszystkim historie ludzi, ich motywacje, przeżycia i przemiany, które dokonują się podczas drogi.

Autor: KW
Afisz: „Pokaz filmu »Droga pielgrzyma« w DKP w Wilnie”.
Graf. organizatorzy

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Szczególne miejsce w filmie zajmują także mieszkańcy Wileńszczyzny, którzy od lat otwierają swoje domy i serca dla pielgrzymów. To właśnie te spotkania — pełne życzliwości, wzruszeń i poczucia wspólnoty — tworzą niepowtarzalny charakter pielgrzymki i stanowią ważną część opowieści przedstawionej na ekranie.

„Droga Pielgrzyma” to film o spotkaniu — z drugim człowiekiem, z samym sobą i, dla wielu, z Bogiem. To opowieść o ludziach różnych pokoleń i doświadczeń, których łączy pragnienie odnalezienia sensu, nadziei i wewnętrznego pokoju.

Produkcja została doceniona przez widzów i środowisko filmowe. Film zdobył Nagrodę Publiczności podczas 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Maksymiliany” oraz był nominowany do konkursu głównego 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni.

Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem Karolem Pawłowskim, podczas którego będzie można porozmawiać o kulisach powstawania filmu, fenomenie pielgrzymowania oraz niezwykłych historiach, które wydarzyły się na trasie z Suwałk do Wilna.

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Dom Kultury Polskiej w Wilnie

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